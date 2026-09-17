۴۲ کشور و اتحادیه اروپا: طالبان باید تبعیض جنسیتی را پایان دهد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۴۲ کشور به‌همراه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک از طالبان خواستند تبعیض جنسیتی و سرکوب نظام‌مند زنان و دختران افغانستان را متوقف کند.

این بیانیه که توسط فرانسه تهیه شده، روز چهارشنبه (۲۵ شهریور) همزمان با نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان ارائه شد. امضاکنندگان، سیاست‌های طالبان را «تبعیض جنسیتی» و «سرکوب نظام‌مند و مداوم زنان و دختران» خواندند و به شدیدترین شکل ممکن محکوم کردند.

آن‌ها همبستگی کامل خود را با زنان و دختران افغان اعلام کرده و تأکید کردند: «سیاست تفکیک جنسیتی باید پایان یابد.» این کشورها از طالبان خواستند همه محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق زنان و دختران را لغو کرده و به هرگونه نقض حقوق بشر خاتمه دهند.

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته برگزار شد و در آن وضعیت حقوق بشر به‌ویژه زنان، تهدیدهای تروریستی ناشی از خاک افغانستان و وضعیت هزاره‌ها و شیعیان به‌عنوان جوامع تحت سرکوب، مورد بحث قرار گرفت. نمایندگان کشورهای مختلف سیاست‌های طالبان را تبعیض جنسیتی دانستند و خواستار پایان آن شدند.

نرگس نهان، وزیر پیشین معادن و نفت افغانستان نیز این سیاست‌ها را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد و از جامعه جهانی خواست اقدامات عملی برای رفع آن انجام دهد.

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