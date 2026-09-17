تخریب نماد فرهنگی »سارک« در بامیان افغانستان توسط طالبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان شیعه‌نشین بامیان افغانستان از تخریب یک نماد فرهنگی مربوط به سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا (سارک) در این استان خبر داده‌اند.

این منابع روز چهارشنبه ۲۵( شهریور) اعلام کردند که نماد یادشده که با تصویر بودا طراحی شده بود، از سوی حکومت طالبان تخریب شده است. این سازه در پارکی نزدیک دفتر استاندار بامیان قرار داشت و به‌عنوان یادگاری از انتخاب بامیان به‌عنوان پایتخت فرهنگی سارک ساخته شده بود.

بامیان در سال ۲۰۱۵ میلادی از سوی سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا به‌عنوان پایتخت فرهنگی این سازمان شناخته شد و این نماد به‌عنوان نشانه‌ای از آن رویداد نصب شده بود.

منابع محلی تأکید کرده‌اند که تخریب این نماد در حالی انجام شده که آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی بامیان از جایگاه ویژه‌ای در میراث فرهنگی افغانستان برخوردار است.

آن‌ها این اقدام را در ادامه گزارش‌هایی درباره تغییر، حذف یا تخریب برخی نشانه‌ها و آثار فرهنگی و تاریخی افغانستان در سال‌های اخیر ارزیابی کرده‌اند.

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