به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ عالم مصری سعید سلامه در کلمه خود در کنفرانس علمای یمن، برای رد ادعاهای نظام سعودی درباره هدف قرار دادن مکه مکرمه، به آیه قرآن استناد کرد: «الَّذِینَ کَفَرُوا وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِی جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاکِفُ فِیهِ وَالْبَادِ» و تأکید کرد که خداوند مسجد الحرام را امن قرار داده و تصور نمی‌رود که فرزندان یمن، که دل‌هایشان مشتاق مکه است و برای حج و عمره به آن می‌روند، آن را هدف بگیرند یا به آن تعرض کنند.

وی اشاره کرد: یمنی‌هایی که برای غزه، فلسطین و مقدسات امت جان فدا کرده و ایستاده‌اند، نمی‌توانند در همان زمان، خانه خدا را هدف بگیرند.

وی پرسید: «آیا عقلانی است که یمنی‌ها به خانه خدا تعرض کنند، در حالی که جان‌هایشان از شوق و عشق به آن مشتاق است؟ هرگز، هرگز و هرگز.»

شیخ سلامه اشاره کرد که تاریخ و واقعیت گواه پیوند یمنی‌ها با مکه مکرمه و مقدسات اسلامی است و به حدیث نبوی درباره فتنه‌هایی که کعبه مشرفه را هدف می‌گیرند اشاره کرد که در آن آمده است لشکری که به خانه حرام حمله کند، در ابتدا و انتهایش در زمین فرو می‌رود.

وی تأکید کرد: یمنی‌ها در صف دفاع از مقدسات امت ایستاده‌اند و کسانی که با اشغالگری رژیم صهیونیستی مقابله کرده و در کنار غزه و فلسطین ایستاده‌اند، نمی‌توانند متجاوز به کعبه مشرفه باشند.

وی این ادعاها را متناقض با مواضع اعلامی یمنی‌ها درباره مسائل و مقدسات امت دانست.

شیخ سلامه گفت: چه چیزی ارتش یهود و نصاری و پیروان و ابزارهایش را به حمله به یمن و یمنی‌ها وادار می‌کند؟ این جز به دلیل شکست و هزیمت ننگین آنان در جبهه‌های عزت و کرامت مرتبط با خداوند نیست؛ جبهه‌هایی که انسان در آن جان خود را برای خدایی که در کتابش فرموده «وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ» ارزانی می‌کند.

وی از علمای مسلمان در سراسر جهان خواست روایت‌های رایج را بررسی کنند و پشت شایعات و دروغ‌ها را نگیرند و به موضع یمنی‌ها و مواضع اعلامی‌شان درباره خانه خدا و مقدسات مسلمانان گوش دهند.

وی اشاره کرد: پیام این کنفرانس باید به علمای امت در سراسر زمین برسد تا تأکید شود که فرزندان یمن به مکه مکرمه، محبت عمیقی دارند و متهم کردن آنان به هدف قرار دادن مقدس‌ترین مقدسات امت، با مواضعشان درباره مسائل امت در تضاد است.

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