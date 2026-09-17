ریچارد بنت: پنج سال محرومیت دختران افغان از تحصیل، جنایت علیه بشریت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، امروز پنج‌شنبه (26 شهریور) همزمان با پنجمین سالروز بسته شدن مدارس به روی دختران افغان، این اقدام را غیرقابل‌قبول، تکان‌دهنده و احتمالاً جنایت علیه بشریت توصیف کرد.

بنت در پیامی در ایکس نوشت: «امروز دقیقاً پنج سال از بسته شدن مکاتب برای دختران افغان می‌گذرد. یک نسل کامل از دختران، کل دوره آموزش متوسطه خود را از دست داده‌اند. افغانستان تنها کشوری در جهان است که نیمی از جمعیتش را از دسترسی به دبیرستان و مقاطع بالاتر محروم کرده است.»

او تأکید کرد این ممنوعیت نه تنها تأثیر سنگینی بر دختران، از جمله سلامت روان آن‌ها گذاشته، بلکه حال و آینده کل کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بنت خواستار بازگشایی فوری درهای مدارس با یک برنامه درسی جامع شد و افزود: «عادی‌سازی رژیمی که زنان و دختران را به‌طور سیستماتیک سرکوب می‌کند، پذیرفتنی نیست. ما باید در کنار دختران افغان بایستیم.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که بیش از ۲.۶ میلیون دختر افغان طی پنج سال گذشته از تحصیل متوسطه محروم مانده‌اند و افغانستان همچنان تنها کشور جهان با ممنوعیت رسمی آموزش دختران بالاتر از مقطع ابتدایی است.

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