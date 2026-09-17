به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ یک مقام مسئول در استان الانبار عراق امروز (پنجشنبه) علت اصلی ممانعت و کارشکنی در برابر شرکت‌های جهانی متخصص در حوزه انرژی برای سرمایه‌گذاری در مناطق صحرای غربی الانبار را افشا کرد.

این مقام در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: دولت محلی الانبار همه پیشنهادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهانی متخصص در حوزه انرژی را با وجود پیشنهادهای وسوسه‌انگیزی که به نفع ملت عراق بود را رد کرد.

این اقدام بر اساس دستورهایی از دولت علی الزیدی انجام شد که بر پایه آن، همه مناطق غنی از نفت و میادین گاز و معادن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی واگذار شده است.

این مقام افزود: دولت الزیدی همه سرمایه‌گذاری‌های نفتی را به شرکت‌های آمریکایی اعطا کرد و دولت محلی الانبار را ملزم کرد به دستورهای الزیدی پایبند باشد و از واگذاری هر فرصت سرمایه‌گذاری به هر شرکت دیگری جلوگیری کند؛ زیرا این پرونده حاکمیتی است و دولت‌های محلی نمی‌توانند از صلاحیت خود فراتر روند.

این مقام تأکید کرد: یک هیئت آمریکایی همراه با کارشناسان حوزه انرژی و ده‌ها شرکت جهانی، پیشنهادهای خود را برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مختلف ارائه کردند، اما این پیشنهادها رد شد؛ زیرا آمریکا به دلایلی که دیگر بر همه روشن است با این اقدام مخالفت کرد.

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