به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ مجلس شورای یمن در بیانیه امروز پنجشنبه، ادعاها و اتهامات نادرست رسانه‌های رژیم سعودی درباره وجود خطر یا تهدیدی که شهر مکه و خانه خدا را از خاک یمن هدف گرفته باشد، محکوم کرد و رد قاطع این افتراها و فریب رسانه‌ای آشکار را اعلام نمود.

در این بیانیه آمده است: مردم یمن به‌طور قطعی ثابت کرده‌اند که در صف نخست ملت‌های پیشتاز و ستون‌های اصلی دفاع از مقدسات و حرمت‌های اسلامی و یاری رساندن به آرمان‌های امت اسلامی قرار دارند. یمن، هم در سطح رهبری و هم در سطح مردم، اماکن مقدس و در رأس آن‌ها کعبه را در بالاترین مرتبه تعظیم و تقدیس قرار می‌دهد و حفاظت و احترام به آن را وظیفه‌ای دینی و اخلاقی ثابت می‌داند که از هویت ایمانی خود جدایی‌ناپذیر است.

مجلس شورای یمن اشاره کرد که تبلیغ این شایعات و دروغ‌ها برای پوشاندن جنایت‌های روزانه و هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی در یمن صورت می‌گیرد و تلاشی ناکام برای بهره‌برداری ابزاری از مقدسات اسلامی در درگیری‌ها و سیاست‌های تنگ‌نظرانه است.

این مجلس از ملت‌های عربی و اسلامی خواست تا در دام این کمپین‌های فریبنده و دروغین نیفتند و با آگاهی در برابر واقعیت‌های میدانی بایستند و با تلاش‌ها برای بهره‌برداری از خانه خدا در برنامه‌های پنهان رژیم سعودی مقابله کنند.

مجلس شورای یمن بار دیگر تأکید کرد که موضع یمن در دفاع از حاکمیت و سرزمین خود ثابت است و در کنار آن، به پاسداشت حرمت‌های الهی و مقدسات اسلامی و دفاع از آن‌ها، در رأس آن‌ها مکه، مدینه و مسجدالاقصی، پایبندی کامل دارد.

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