پس از موج اعتراضات؛ وزیر انرژی سوریه از طرح جدید برای مهار بحران سوخت خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ محمد البشیر، وزیر انرژی سوریه، امروز (پنجشنبه) در یک کنفرانس مطبوعاتی در ساختمان وزارت انرژی در دمشق، با حضور یوسف قبلاوی، مدیرعامل شرکت نفت سوریه، از طرحی برای مقابله با بحران افزایش قیمت سوخت خبر داد.

وزیر انرژی توضیح داد: شرایط افزایش قیمت انرژی در جهان با توقف موقت پالایشگاه بانیاس در سوریه همزمان شد. این توقف به دلیل تعمیرات اساسی و ضروری بود که وضعیت فنی پالایشگاه پس از سال‌ها فعالیت آن را ایجاب می‌کرد. این تعمیرات شامل بازسازی و جایگزینی واحدها و تجهیزات اصلی است و ظرفیت پالایشگاه را به حدود ۱۳۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد.

وی افزود: توقف موقت پالایشگاه، نیاز به واردات فرآورده‌های نفتی آماده را افزایش داد و با توجه به قیمت‌های بالای جهانی، هزینه تأمین داخلی را بالا برد. این امر تعدیل اخیر قیمت‌ها را به‌عنوان اقدامی موقت برای تضمین پایداری عرضه و تأمین نیازها ضروری کرد.

البشیر پس از دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، از بررسی چند راهکار عملی خبر داد و گفت: پیشنهاد عرضه انواع مختلف مازوت با مشخصات و قیمت‌های متفاوت بر اساس نوع مصرف، به جای محدود کردن بازار به یک محصول گران‌قیمت، تصویب شد.

بر اساس این طرح، چند پالایشگاه محلی با ظرفیت روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت خام و تحت مدیریت و نظارت شرکت نفت سوریه راه‌اندازی مجدد می‌شوند و تمام تولید مازوت این پالایشگاه‌ها به نوعی مازوت یارانه‌ای با قیمت ۱۱۵ لیر در هر لیتر اختصاص می‌یابد که برای گرمایش، کشاورزی و گروه‌های مشمول استفاده می‌شود و توزیع آن با هماهنگی شرکت نفت سوریه، استان‌ها و نهادهای مربوطه سازمان‌دهی خواهد شد.

وی اشاره کرد: نوعی مازوت نیز با همکاری کشورهای دوست با قیمت ۱۵۰ لیر در هر لیتر تأمین می‌شود که برای برخی مصارف تولیدی، خدماتی و ماشین‌آلات سنگین و مهندسی اختصاص دارد و در کنار آن، مازوت با مشخصات استاندارد با قیمت ۱۷۵ لیر در هر لیتر همچنان عرضه می‌شود.

وزیر انرژی تأکید کرد: وزارتخانه در تلاش است گزینه‌های متعددی با مشخصات و قیمت‌های متناسب با نوع مصرف در بازار فراهم کند تا هزینه برای بخش‌های گسترده‌ای از مصرف‌کنندگان و بخش‌های تولیدی کاهش یابد.

وی افزود: بازگشت پالایشگاه بانیاس به فعالیت، افزایش ظرفیت پالایش داخلی و هرگونه کاهش در قیمت‌های جهانی یا هزینه‌های حمل و بیمه، صرفه‌جویی‌ها را از طریق کمیته تعیین قیمت و بازنگری آن بر اساس داده‌های واقعی به قیمت‌های داخلی منتقل خواهد کرد.

وزیر انرژی اهداف این طرح را تضمین دسترسی به فرآورده‌ها و تداوم عرضه بدون وقفه، افزایش تولید داخلی، رساندن یارانه به مشمولان و کاهش بار بر دوش شهروندان و بخش‌های تولیدی عنوان کرد.

یوسف قبلاوی، مدیرعامل شرکت نفت سوریه، نیز گفت: پس از بحث‌ها با وزارت انرژی درباره نحوه اجرای این طرح، کار تهیه طرح اجرایی لازم برای تضمین اجرای منظم آن بلافاصله آغاز شد.

وی افزود: در دوره گذشته جزئیات فنی و اجرایی بررسی و موانع احتمالی برای اجرای روان این طرح برطرف شد.

وزیر انرژی در بخشی از سخنان خود اشاره کرد: بازارهای جهانی انرژی به دلیل کاهش تولید نفت و گاز، آسیب به مسیرهای انرژی و کاهش ظرفیت پالایش بر اثر ناآرامی‌ها و جنگ‌ها در شرایط استثنایی قرار دارند و همزمان تقاضا برای فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است و این امر قیمت‌ها را در سطح جهانی بالا برده و هزینه‌های حمل، بارگیری و بیمه را افزایش داده و بر سوریه نیز تأثیر گذاشته است.

وی فاش کرد: هزینه هر لیتر مازوتی که به قیمت ۱۷۵ لیر فروخته می‌شود، ۲۰۶ لیر است.

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