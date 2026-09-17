به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، در گفت‌وگو با شبکه محلی «جیو» تأکید کرد که زمان اجرای پیمان مکه فرارسیده است؛ این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که حملات انصارالله (حوثی‌ها) به سمت عربستان تشدید شده است.

وزیر دفاع پاکستان تأکید کرد که تعهد اسلام‌آباد به حفاظت از عربستان و اماکن مقدس آن، ثابت و مستمر است و این حفاظت، وظیفه‌ای اخلاقی و اعتقادی است که پاکستان حتی در نبود هرگونه پیمان رسمی به آن پایبند است و به وجود یا نبود پیمان مکه وابسته نیست.

وزیر دفاع پاکستان فاش کرد که اسلام‌آباد پیام سعودی را به تهران منتقل کرده که نگرانی‌های فزاینده درباره حملات نیروهای حوثی را بازتاب می‌دهد.

وزیر دفاع پاکستان درباره موضع ایران در قبال این تشدید تنش گفت بعید است تهران به‌عنوان یک دولت از حوثی‌ها حمایتی کند که به گشودن جبهه جنگی جدید در منطقه بیانجامد.

وی افزود: پاکستان به تلاش‌های خود برای جلوگیری از گسترش دامنه درگیری و سرایت آن به جبهه‌های دیگر ادامه خواهد داد.

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