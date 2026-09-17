به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های نظامی آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس را آشکار کرده و همین مسئله به یکی از موضوعات اصلی در گفت‌وگوهای داخلی این کشور درباره احتمال کاهش حضور نظامی واشنگتن در منطقه تبدیل شده است.

هیل به نقل از افراد مطلع از مباحث داخل و اطراف پنتاگون نوشت که تصمیم نهایی درباره خروج یا کاهش نیروهای آمریکایی در خاورمیانه به نتیجه جنگ با ایران بستگی خواهد داشت.

در عین حال، برخی مقام‌های سابق امنیت ملی آمریکا کاهش حضور نظامی را نوعی «بازتنظیم ضروری» می‌دانند.

هیل به برآورد مؤسسه آمریکن اینترپرایز اشاره کرد که بر اساس آن، حدود ۷۰ سازه در ۱۱ پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه آسیب دیده و میزان خسارت‌ها به حدود ۵ میلیارد دلار رسیده است.

گزارش بازرس کل پنتاگون نیز از آسیب یا تخریب «صدها ساختمان و سازه» در پایگاه‌های آمریکا در کویت، اردن، عمان، قطر، بحرین، امارات و عربستان خبر داده است.

جنیفر کاوانا، مدیر تحلیل نظامی در مؤسسه Defense Priorities، می‌گوید پایگاه‌های آمریکا در اطراف خلیج فارس، از جمله در بحرین، قطر و کویت، «به‌سادگی قابل دفاع نیستند» و حتی در صورت بازسازی، احتمال آسیب مجدد آنها در درگیری‌های آینده وجود دارد.

آمریکا در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی در منطقه تحت مسئولیت سنتکام دارد؛ نیروهایی که از اردن تا عمان مستقر هستند و از زمان آغاز جنگ با ایران بارها هدف حملات قرار گرفته‌اند.

در همین حال، برخی جریان‌های نزدیک به جناح تندرو در آمریکا پیشنهاد انتقال بخشی از نیروها به اسرائیل را مطرح کرده‌اند، در حالی که گزینه‌هایی مانند استقرار نیروها در تأسیسات زیرزمینی و تقویت سامانه‌های دفاع هوایی نیز در بحث‌های مربوط به آینده حضور نظامی آمریکا در منطقه مطرح شده است.

هیل در نهایت تأکید می‌کند که حتی تقویت پدافند هوایی در پایگاه‌های نزدیک ایران نیز با یک محدودیت مهم مواجه است: نگرانی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا.

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