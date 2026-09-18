به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عادل حامد رشید، فرمانده پلیس استان الانبار، امروز (جمعه) در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» اعلام کرد که نیروهای حشد الشعبی عملیات جست‌وجو و پاکسازی را در منطقه الآبار، در جنوب شهر فلوجه، انجام دادند.

این عملیات پس از دریافت اطلاعاتی درباره وجود مقادیر زیادی مواد منفجره و بقایای جنگی داعش در منطقه هدف انجام شد.

وی افزود: این نیروها در جریان عملیات، مقادیر زیادی سلاح و مواد منفجره به‌جامانده از داعش را کشف کردند که از زمان تسلط این گروه بر بخش‌های وسیعی از شهرهای الانبار برجای مانده بود.

به گفته او، تیم خنثی‌سازی مواد منفجره، این تسلیحات را بدون هیچ تلفات جانی یا خسارت مالی در میان نیروها خنثی کرد.

فرمانده پلیس الانبار تأکید کرد: این عملیات در چارچوب طرح فرماندهی عملیات حشد الشعبی در الانبار برای پاکسازی همه شهرهای این استان از خطر بقایای داعش انجام شده است.

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