به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی، در سخنرانی شب گذشته در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، ضمن تبریک میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، به تبیین فضائل و جایگاه این عالم بزرگوار پرداخت و با اشاره به آیات ۸۰ تا ۸۲ سوره آل‌عمران، درباره ضرورت تصدیق پیامبران پیشین و پذیرش پیامبران بعدی سخن گفت.

وی با اشاره به اینکه چهارم ربیع‌الثانی به‌عنوان روز بزرگداشت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نام‌گذاری شده است، اظهار کرد: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از سادات حسنی و از شخصیت‌های بسیار ولایتمدار بود که محضر امام رضا(ع)، امام جواد(ع) و امام هادی(ع) را درک کرد و در برابر اهل‌بیت(ع) مطیع و تسلیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی با اشاره به روایتی از امام هادی(ع) درباره حضرت عبدالعظیم(ع) افزود: امام هادی(ع) در پاسخ به فردی که از زیارت امام حسین(ع) بازگشته بود، او را به زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) در ری توصیه کردند و این امر نشان‌دهنده جایگاه و فضیلت این شخصیت بزرگوار است.

وی ادامه داد: امام هادی(ع) در روایت دیگری نیز به ابوحماد رازی فرمودند که اگر مسئله‌ای برای او دشوار شد، در همان ری به حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) مراجعه کند و پاسخ خود را از ایشان بگیرد؛ این موضوع جایگاه علمی حضرت عبدالعظیم(ع) را نشان می‌دهد.

استاد حوزه علیمه با اشاره به «حدیث عرضه دین» خاطرنشان کرد: حضرت عبدالعظیم(ع) زمانی خدمت امام هادی(ع) رسید و عقاید خود را در زمینه توحید، نبوت، امامت، معاد و دیگر اصول اعتقادی عرضه کرد و امام هادی(ع) این اعتقادات را تأیید فرمودند و برای ایشان دعا کردند که خداوند او را بر این مسیر ثابت‌قدم نگه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی حضرت عبدالعظیم(ع) را محدث، مفسر و عالمی مورد توجه اهل‌بیت(ع) دانست و گفت: ایشان بیش از صد روایت از خود به یادگار گذاشته است و در مواردی که ائمه(ع) می‌خواستند پیامی را به شیعیان منتقل کنند، حضرت عبدالعظیم(ع) یکی از واسطه‌های انتقال این معارف بود.

وی با اشاره به هجرت حضرت عبدالعظیم(ع) از عراق به ری تصریح کرد: ایشان به دلیل شرایط سیاسی و تحت تعقیب بودن از سوی حکومت بنی‌عباس، از عراق هجرت کرد و به ری آمد و در آنجا نیز به فعالیت علمی و دینی خود ادامه داد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به بخش دیگری از آیات سوره آل‌عمران، دو اصل «تصدیق پیامبران پیشین» و «تأیید پیامبران بعدی» را از ویژگی‌های دعوت انبیا دانست و افزود: هیچ پیامبری پیامبر پیش از خود را رد نمی‌کند، بلکه پیامبران الهی یکدیگر را تصدیق می‌کنند و آمدن پیامبر جدید به معنای نفی پیامبر پیشین نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی با بیان اینکه اصول مشترکی در دعوت همه پیامبران وجود دارد، اظهار کرد: توحید، توجه به معاد، اجتناب از طاغوت و ظلم، اخلاق و عدالت از اصول مشترک دعوت انبیای الهی است و تفاوت میان ادیان الهی در برخی احکام و شریعت‌هاست، نه در این اصول اساسی.

وی در ادامه با اشاره به علت مخالفت برخی از یهودیان با پیامبر اسلام(ص) گفت: بر اساس آیات قرآن، آنان پیامبر اسلام(ص) را می‌شناختند و نشانه‌های ایشان را در کتاب‌های خود دیده بودند، اما تعصب، لجاجت، طمع، هوای نفس و تقلید کورکورانه مانع پذیرش حق شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی با اشاره به برخی روایات درباره آیه ۸۱ سوره آل‌عمران افزود: در روایات، این آیه در موضوع ولایت امیرالمؤمنین(ع) نیز مورد توجه قرار گرفته و همان‌گونه که تعصب موجب انکار رسالت پیامبر اسلام(ص) شد، در جامعه اسلامی نیز تعصب و لجاجت می‌تواند مانع پذیرش حق شود.

وی در پایان با اشاره به مفهوم «انسان ۲۵۰ ساله» در بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: ائمه(ع) در طول ۲۵۰ سال، با وجود تفاوت شرایط و زمان، یک حقیقت و یک مسیر بودند و میان آنان در اصول و اهداف اختلافی وجود نداشت.