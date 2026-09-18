به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام مرتضی جعفری، مسئول واحد کودک و نوجوان اداره خانواده حرم مطهر حضرت معصومه(س)، از برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع برای کودکان و نوجوانان در حرم مطهر خبر داد و گفت: این دوره‌ها طی پنج دوره تاکنون برگزار شده و در هر دوره حدود ۵۰۰ نفر در رشته‌های مختلف حضور داشته‌اند.

وی با اشاره به تنوع رشته‌های آموزشی ویژه کودکان اظهار کرد: برای کودکان ۸ تا ۱۲ سال رشته‌هایی از جمله رزین‌کاری، نمایش و بازیگری، نویسندگی، نقاشی، فن بیان و اجرا، خوشنویسی، صداپیشگی، رباتیک و سفالگری ارائه شده است.

حجت‌الاسلام جعفری افزود: این دوره‌ها با هدف آموزش مهارت‌های متنوع و متناسب با گروه سنی کودکان برگزار شده و علاقه‌مندان در رشته‌های مختلف آموزشی به فراگیری مهارت‌های مورد نظر خود پرداخته‌اند.

مسئول واحد کودک و نوجوان حرم مطهر همچنین به برگزاری دوره‌های ویژه نوجوانان اشاره کرد و گفت: در بخش نوجوانان در رده سنی ۱۲ تا هجده سال نیز رشته‌هایی مانند کارگردانی، فیلمبرداری، تدوین، عکاسی، انیمیشن‌سازی، فتوشاپ، صدابرداری، طراحی سایت، تولید محتوای موبایلی، خبرنگاری، فن بیان و مجری‌گری ارائه شده است.

وی از اضافه شدن دوره آموزش هلی‌شات به مجموعه دوره‌های آموزشی این واحد خبر داد و اظهار داشت: آموزش هلی‌شات توسط یکی از استادان متخصص این حوزه برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در دو بخش نظری و عملی با اصول و شیوه‌های فیلمبرداری با هلی‌شات آشنا می‌شوند.

حجت‌الاسلام جعفری افزود: در بخش تئوری، مباحث مرتبط با فیلمبرداری با هلی‌شات آموزش داده می‌شود و در بخش عملی نیز شرکت‌کنندگان به صورت عملی با نحوه فیلمبرداری و کار با هلی‌شات تمرین می‌کنند.

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