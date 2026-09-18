تولید بازی »میرزا سایه« توسط خادمان نوجوان حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نسخه دمو بازی «میرزا سایه» به همت خادمان نوجوان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها منتشر شد.

این بازی که توسط گروه بازی‌سازی «بابلان» تولید شده، روایتگر داستان «فراز»، جوانی بوشهری است که پس از بازگشت به شهر اشغال‌شده خود، در کنار رئیسعلی دلواری به مبارزه با استعمار انگلیس می‌پردازد.

«میرزا سایه» در فضایی با حال‌وهوای سنتی ایرانی و سبک پیکسل‌آرت طراحی شده و بازیکن در جریان بازی باید از سکوها عبور کرده و با دشمنان مبارزه کند.

نسخه دمو این بازی اکنون منتشر شده است و ادامه روند توسعه آن به میزان استقبال و حمایت مخاطبان از این اثر بستگی دارد.

این اثر از جمله تولیدات خادمان نوجوان رسانه در مجموعه کودک و نوجوان اداره خانواده حرم مطهر حضرت معصومه(س) است که در حوزه تولید محتوای رسانه‌ای و بازی‌سازی فعالیت دارند.

علاقه‌مندان می‌توانند این بازی را از راه‌های زیر تهیه کنند:

نصب از کافه بازار: cafebazaar.ir/app/com.baabolan.mirzasaye

cafebazaar.ir/app/com.baabolan.mirzasaye نصب از مایکت: myket.ir/app/com.baabolan.mirzasaye

myket.ir/app/com.baabolan.mirzasaye سایت رسمی بازی: baabolan.ir

baabolan.ir نسخه تحت وب (بدون نیاز به نصب): baabolan.ir/games/mirza_saye

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اخبار مرتبط، می‌توانند به کانال ایتای استودیو بابلان به آدرس eitaa.com/baabolan_studio مراجعه نمایند.

در ادامه می‌توانید تریلر نسخه دمو بازی «میرزا سایه» و همچنین ویدئوی گیم‌پلی این بازی را مشاهده کنید.