به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تبیینی «مجتبای امت» با موضوع «سیری در اندیشه و سیره عملی رهبر سوم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» با حضور مدیران و مسئولان حوزه‌های نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، در قم برگزار شد.

در این نشست دو روزه، چهره‌ها و شخصیت‌های مختلف حوزوی، آیت الله محمدمهدی شب زنده‌دار و حجج اسلام والمسلمین علی عباسی، عباسعلی زارعی سبزواری، محمدرضا عابدینی، سیدحسن ربانی، محمدمهدی حقانی، علیرضا آل‌بویه، سهراب مقدمی شهیدانی اساتید دانشگاه آقایان ضیغمی، لطفی و آموزگار به ایراد سخن و بیان مباحث خود پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن ربانی، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست با اشاره به ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان گفت: ملت ایران طی سال‌های گذشته با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرده است و این ایستادگی، جایگاه و نقش ایران را در معادلات منطقه‌ای و جهان اسلام برجسته‌تر کرده است.

وی تأکید کرد: استمرار این مسیر، نیازمند حفظ وحدت ملی، تقویت توانمندی‌های داخلی و خدمت صادقانه مسئولان به مردم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ربانی با تأکید بر ضرورت حفظ عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: برای صیانت از عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی، باید در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حرکت کرده و از منویات ایشان تبعیت کنیم.

وی افزود: در شرایط کنونی، وحدت و انسجام ملی و پایبندی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، از عوامل مهم در تقویت اقتدار کشور و عبور از چالش‌های پیش‌رو است.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت توجه به نقاط قوت و تلاش‌های انجام‌شده در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: امروز مجموعه‌های مختلف دولت و دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و امنیت غذایی، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و بخش قابل‌توجهی از این اقدامات با روحیه جهادی و با هدف تأمین نیازهای مردم و حفظ آرامش جامعه انجام می‌شود.

وی افزود: شرایط موجود، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را در تأمین نیازهای اساسی مردم و حفظ ثبات و آرامش جامعه دوچندان کرده است و وزارت جهاد کشاورزی نیز با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود در مسیر انجام این مسئولیت تلاش می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ربانی با اشاره به حوادث و دشواری‌های مختلف کشور، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدای دانش‌آموز تأکید کرد و گفت: در شرایطی که کشور با حوادث و دشواری‌های مختلف مواجه است، نباید از جنایت‌ها و حوادث تلخی که به شهادت جمعی از دانش‌آموزان و فرزندان این سرزمین در مدرسه شجره طیبه میناب و لامرد منجر شد، غافل شویم.

وی خاطرنشان کرد: حفظ یاد و نام شهدای دانش‌آموز و انتقال پیام این حوادث به نسل‌های آینده، مسئولیتی ملی است و نباید اجازه دهیم گذشت زمان موجب فراموشی این وقایع و مظلومیت شهدای عزیز شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ربانی، نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی به بخش کشاورزی را بلندمدت و راهبردی توصیف کرد و اظهار داشت: ایشان همواره بر اهمیت کشاورزی و نقش اساسی این بخش در استقلال کشور تأکید داشتند و نگاهشان به کشاورزی، نگاهی بلندمدت و راهبردی بود.

وی در پایان گفت: توجه به تولید داخلی، حمایت از کشاورزان، استفاده صحیح و بهینه از منابع آب و خاک و حرکت به سمت خودکفایی در محصولات اساسی، از جمله موضوعاتی است که در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی جایگاه ویژه‌ای داشت.

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