به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله هادوی تهرانی استاد سطوح عالی حوزه های علمیه در پیامی ارتحال آیت الله حسین غیب غلامی استاد درس خارج حوزه علمیه قم را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ٱلَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَیْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ(انبیاء،٤٩)

همانان که در پنهانی از پروردگارشان می ترسند و از قیامت هم بیمناکند.

ارتحال دوست عزیز، عالم زاهد، دانشمند مخلص جناب آیت الله حاج شیخ حسین غیب غلامی(اعلی الله مقامه الشریف) موجب نهایت تأسف و تأثر گردید.

ایشان افزون بر تحصیل و تحقیق و تدریس در دانش های متعارف حوزوی، دانشی گسترده در باب مذاهب اسلامی داشت که وی را از همگنان متمایز می ساخت.

اینجانب این ضایعه غم انگیز را به حضور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و مراجع معظم تقلید حفظهم الله و حوزه علمیه قم و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم و برای آن بزرگوار حشر با محمد و آل محمد علیهم السلام و برای تمام بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ایزد بی بدیل خواهانم.



مهدی هادوی تهرانی

۱۴۰۵/۶/۲۶

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸