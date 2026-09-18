اشاره یمن به گسترش محاصره دریایی؛ رژیم صهیونیستی در پی تقویت پدافند عربستان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود عمیق‌تر شدن بن‌بستی که عربستان در یمن با آن مواجه است، به نظر نمی‌رسد متحدان ریاض در شرایط کنونی آمادگی ارائه چیزی فراتر از حمایت اطلاعاتی و مشاوره‌های امنیتی را داشته باشند. این در حالی است که عربستان در چندین مسیر برای تقویت توانمندی‌های دفاعی خود حرکت می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها سامانه‌های پدافند هوایی است. به‌ویژه پس از آنکه بیش از دو سوم ذخایر مهمات سامانه «پاتریوت PAC-۳» این کشور در جریان حفاظت از تأسیسات آمریکایی مصرف شده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، استفاده عربستان از مشاوران و کارشناسان نظامی خارجی در جنگ یمن موضوع تازه‌ای نیست. علاوه بر مشارکت برخی کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس با نیرو و تجهیزات نظامی در جنگ یمن، آمریکا نیز از ابتدای این جنگ در زمینه ارائه حمایت‌های اطلاعاتی و فنی و سوخت‌رسانی هوایی به هواپیماها مشارکت داشته است.

بریتانیا نیز از طریق شبکه گسترده‌ای از مشاوران نظامی، افسران رابط، نیروهای فنی و کارشناسان وارد این روند شده است. افرادی که فعالیتشان با مراکز فرماندهی و هماهنگی، آموزش و تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی ارتباط داشته است.

نقش پررنگ‌تر رژیم صهیونیستی در حمایت از عربستان

اما نکته جدید در این مرحله آن است که رژیم صهیونیستی، جایگاه برجسته‌تری در روند حمایت از عربستان پیدا کرده است. هرچند تل‌آویو همچنان از انجام حمله پیش‌دستانه علیه یمن خودداری می‌کند و بر این باور است که هرگونه اقدام نظامی جدید ممکن است نتواند هدف بازدارندگی را محقق کند.

در همین زمینه، «بن کاسپیت» نویسنده پایگاه «المونیتور» به نقل از منابع اطلاعاتی صهیونیستی گزارش داده است که معضل بازدارندگی همچنان پابرجاست و هیچ توانمندی روشنی برای بازدارندگی جنبش «انصارالله» چه در آمریکا، چه در رژیم صهیونیستی و چه در عربستان، وجود ندارد.

این نویسنده همچنین از قول یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی، نگرانی او درباره پیشرفت عملکرد نیروهای مسلح یمن و افزایش توانمندی‌های زمینی و اطلاعاتی این نیروها را مطرح کرده است.

بر همین اساس، تل‌آویو به‌عنوان جایگزینی برای مشارکت مستقیم نظامی، پیشنهاد افزایش حمایت اطلاعاتی از ریاض و مشارکت در ایجاد سامانه‌های پدافند هوایی برای حفاظت از آسمان عربستان را مطرح کرده است.

اسرائیل و تلاش برای ایجاد تصویر اطلاعاتی از انصارالله

از زمان گسترش جبهه حمایت یمن از فلسطین پس از جنگ غزه، رژیم صهیونیستی دریافت که مقابله با جنبش انصارالله نمی‌تواند تنها بر قدرت هوایی متکی باشد و پیش از هر چیز به ایجاد تصویری دقیق اطلاعاتی از ساختار این جنبش، رهبران، توانمندی‌ها و شبکه استقرار آن نیاز دارد.

بر همین اساس، بخش اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی، یک واحد مستقل برای جمع‌آوری اطلاعات درباره جنبش انصارالله و رصد تحرکات آن ایجاد کرد.

این واحد عمدتاً بر رهگیری تماس‌های تلفنی و سیگنال‌ها، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و همچنین به‌کارگیری ده‌ها یهودی دارای تبار یمنی متکی بود. افرادی که در خانواده‌هایی بزرگ شده بودند که در یمن زندگی کرده یا بعدها سنت‌ها و لهجه‌های یمنی را حفظ کرده بودند.

بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های رژیم صهیونیستی در آن زمان منتشر کردند از این افراد برای جمع‌آوری اطلاعات و افزایش شناخت از فرهنگ یمن استفاده شد.

رخنه اطلاعاتی مهمی که رژیم صهیونیستی از آن زمان به بعد به آن دست یافت، در آگوست ۲۰۲۵ رخ داد. زمانی که این رژیم توانست جلسه‌ای را که رئیس دولت یمن، شماری از وزیران و همچنین «عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد مشترک ارتش یمن در آن حضور داشتند، هدف قرار دهد.

بر اساس تحقیقاتی که یمن در آن زمان منتشر کرد، رهگیری تماس‌های تلفنی به کشف محل برگزاری این جلسه که ماهیتی غیرنظامی داشت، منجر شده بود.

همکاری پدافندی ریاض و تل‌آویو

همکاری رژیم صهیونیستی با عربستان تنها به حمایت اطلاعاتی محدود نمی‌شود.

«رابرت پیپ» استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و رئیس پروژه شیکاگو درباره تهدیدها و امنیت، فاش کرده است که ریاض به‌صورت محرمانه از تل‌آویو درخواست کرده از توانمندی‌های خود برای تقویت پدافند هوایی عربستان در برابر موشک‌ها و پهپادهای ورودی از یمن استفاده کند.

به گفته پیپ، این همکاری از طریق کانالی با میانجی‌گری فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا(سنتکام) انجام می‌شود و عربستان از طریق این سازوکار وارد سامانه هشدار زودهنگام شده و داده‌های ردیابی و اندازه‌گیری دریافت می‌کند. داده‌هایی که به این کشور در شناسایی و رهگیری تهدیدها کمک می‌کنند.

پیپ معتقد است این تحول نشان‌دهنده تغییری در شبکه امنیت منطقه‌ای است. تغییری که بر ادغام توانمندی‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در سازوکارهای دفاع از عربستان تأکید دارد. آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد واشنگتن تمایل کمتری برای تحمل هزینه مداخله نظامی مستقیم دارد.

این نویسنده همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی را بیش از آنکه یک تحول دیپلماتیک یا مقدمه‌ای فوری برای توافق سیاسی میان ریاض و تل‌آویو بداند، معامله‌ای برای بقا توصیف می‌کند.

هشدار یمن درباره گسترش دامنه پاسخ

از سوی دیگر، یمن هرگونه مشارکت خارجی در حمایت از جنگ عربستان علیه یمن را ــ چه از طریق مشاوران و کارشناسان، چه اطلاعات اطلاعاتی، سامانه‌های پدافند هوایی یا حمایت فنی و لجستیکی ــ صرف‌نظر از شکل آن یا میزان حضور میدانی، مشارکت واقعی در جنگ تلقی می‌کند.

از این منظر، گسترش دامنه مشارکت خارجی به معنای گسترش دامنه پاسخ نیز خواهد بود. به‌ویژه آنکه یمن تهدید کرده است کشورهایی را که در حمایت نظامی از عربستان مشارکت دارند، در محاسبات رویارویی دریایی خود وارد کند.

این مسئله می‌تواند شامل اقداماتی برای جلوگیری از عبور کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب نیز باشد.

ارزیابی‌های متناقض اسرائیل درباره گام بعدی عربستان

گزینه‌های عربستان در مواجهه با دستاوردهای اخیر جنبش انصارالله در یمن محدودتر شده است.

در حالی که عربستان وارد رایزنی‌های نظامی منطقه‌ای شده که رژیم صهیونیستی نیز با حمایت آمریکا در آن مشارکت دارد، ریاض هم‌زمان تلاش می‌کند از مسیر میانجی‌گری‌ها به کاهش تنش دست یابد.

در همین چارچوب، خبرگزاری «رویترز» به نقل از سه مقام ایرانی گزارش داده است که چین به‌صورت محرمانه با ایران تماس گرفته و به درخواست عربستان از تهران خواسته است از نفوذ خود برای مهار جنبش انصارالله استفاده کند.

ریاض همچنین از «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان، خواسته است با هدف مشابهی به‌طور مشخص برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن تأسیسات اقتصادی عربستان با تهران تماس بگیرد.

فشارهای هم‌زمان بر ریاض

این تلاش‌ها در شرایطی انجام می‌شود که فشارها بر عربستان افزایش یافته است.

«یوئل گوزانسکی» پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی، این فشارها را از شدیدترین فشارها طی سال‌های اخیر توصیف کرده است.

به ارزیابی او، عربستان با فشارهای هم‌زمانی از اختلال در رفت‌وآمد در تنگه هرمز و آسیب دیدن توانایی این کشور برای صادرات نفت گرفته تا تهدید گروه‌های عراقی علیه زیرساخت‌های عربستان و تهدید یمنی‌ها علیه تنگه باب‌المندب، مواجه است.

گوزانسکی معتقد است که محدود بودن حمایت خارجی، حاشیه مانور «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان را محدود می‌کند. به‌ویژه پس از آنکه، او تلاش کرده از ورود مستقیم به درگیری اجتناب کرده و کانال‌های ارتباطی با ایران را باز نگه دارد.

به اعتقاد این پژوهشگر، این فشارها ممکن است که ریاض را به سمت تفاهم مستقیم با تهران برای بازگشایی تنگه هرمز و استفاده از نفوذ ایران برای آرام کردن جنبش انصارالله یمن و گروه‌های عراقی، سوق دهد.

او البته تأکید می‌کند که چنین احتمالی ناشی از اعتماد عربستان به ایران نیست، بلکه به محاسبات مربوط به توقف تنش و تضمین مسیرهای صادراتی مربوط می‌شود.

گوزانسکی همچنین هشدار داده که این روند ممکن است به دستاوردهای سیاسی برای تهران منجر شود و از تل‌آویو و واشنگتن خواسته است که گزینه‌های عملی جایگزینی برای ریاض فراهم کنند تا وابستگی عربستان به ایران افزایش نیابد.

نشست محرمانه فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نیز جزئیات بیشتری درباره نشست محرمانه‌ای که در آلمان برگزار شد، منتشر کرده است.

این نشست با حضور «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و همتایان او از هفت کشور عربی برگزار شد که در میان آن‌ها «فیاض بن حامد الرویلی» رئیس ستاد ارتش عربستان سعودی نیز حضور داشت.

«براد کوپر» فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا(سنتکام) نیز در این نشست شرکت کرده بود.

بر اساس گزارش این روزنامه، زامیر در این نشست که هدف آن تقویت روابط نظامی، امنیتی و اطلاعاتی میان طرف‌ها اعلام شده بود، شرکت‌کنندگان را در جریان عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در سوریه، لبنان، نوار غزه، کرانه باختری و یمن قرار داد.

همکاری اطلاعاتی و مسیرهای جایگزین صادرات نفت

به نوشته «یدیعوت آحارونوت»، همکاری رژیم صهیونیستی و عربستان با میانجی‌گری آمریکا به‌تدریج در قالب مشارکت اطلاعاتی برای حفاظت از پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های نفتی در حال شکل‌گیری است.

این همکاری همچنین شامل کمک به یافتن مسیر جایگزینی برای صادرات نفت است. مسیری که بتواند بدون عبور از تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، نفت عربستان را به بازارهای خارجی منتقل کند.

«سمادار پری» نویسنده این روزنامه، پیش‌بینی کرده است که این همکاری گسترش یابد و حتی به احتمال پیوستن عربستان به چارچوبی مشابه توافق‌های ابراهیم، منجر شود.

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