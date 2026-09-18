به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهروندان عراقی معتقدند افزایش نرخ دلار در برابر دینار، موجب برهم خوردن گسترده وضعیت بازار شده و به‌طور مستقیم بر درآمد ماهانه و توانایی آن‌ها برای خرید کالاهای اساسی تأثیر گذاشته است. این در حالی است که قیمت‌های کالاها در عراق همچنان روندی صعودی دارند و نشانه‌ای از کاهش محسوس آن‌ها دیده نمی‌شود.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، شهروندان عراقی که در گزارشی از شبکه «الجزیره مباشر» با آن‌ها گفت‌وگو شده است، تأکید می‌کنند بازار تقریباً از خریدار خالی شده است. زیرا مشتریان به دلیل قیمت‌های بالا، پیش از خرید دچار تردید می‌شوند.

در همین حال، قیمت کالاهای ساده در عراق از ۱۰ هزار دینار به ۱۳ هزار دینار افزایش یافته و برخی کالاهایی که پیش‌تر ۲۵ هزار دینار قیمت داشتند، اکنون با دو برابر این مبلغ فروخته می‌شوند.

این در حالی است که نرخ رسمی دلار در معاملات عراق اندکی بیش از ۱۳۰۰ دینار است و در بازار آزاد به حدود ۱۴۰۰ دینار می‌رسد.

کاهش قدرت خرید و خالی شدن بازارها

یکی از تاجران می‌گوید که وضعیت روانی شهروندان عراقی به‌طور مستقیم از افزایش نرخ دلار تأثیر پذیرفته و قدرت خرید مردم به شکل محسوسی کاهش یافته است.

او با اشاره به اینکه بازارهای عراق دیگر رونق فصل‌های گذشته را ندارد، می‌افزاید هزینه‌های روزانه مردم به‌سختی کفاف نیازهای خانواده را می‌دهد.

شهروند دیگری توضیح می‌دهد که قیمت یک بطری روغن از ۱۷ هزار دینار به ۵۲ هزار دینار افزایش یافته است. افزایشی که به گفته او، ابعاد تورمی را که کالاهای اساسی غذایی را دربر گرفته، نشان می‌دهد.

او تأکید می‌کند افزایش نرخ دلار، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد عراق را به شکلی بی‌سابقه کاهش داده است.

نگرانی از آینده جوانان عراقی

این شهروند هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت، مشکلات جوانان را تشدید خواهد کرد. به‌ویژه نسل هزاره جدید که از انرژی و انگیزه لازم برای کار برخوردار است، اما با قیمت‌هایی مواجه شده که با سطح درآمدش تناسب ندارد.

به گفته او، ادامه این شرایط می‌تواند آینده معیشتی این نسل را با خطر فرسایش مواجه کند.

خرید کالا با دلار

صاحب یک فروشگاه نیز با اشاره به نقش دلار در اقتصاد بازار عراق می‌گوید که بخش عمده کالاها با دلار خریداری می‌شوند و اجاره‌بها و خدمات اساسی نیز به‌تدریج با ارز خارجی قیمت‌گذاری شده‌اند.

به گفته او، این وضعیت مستقیماً بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود مشتریان نتوانند قیمت‌های جدید را بپذیرند.

شهروندان عراقی ابراز امیدواری می‌کنند که دولت این کشور برای تثبیت نرخ دلار یا کاهش آن اقدام کند.

آن‌ها هشدار می‌دهند هرگونه کاهش بیشتر ارزش دینار، بار اقتصادی را بر دوش جامعه دوچندان خواهد کرد، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیری که با درآمد محدود زندگی می‌کنند.

یکی از شهروندان تأکید می‌کند که مردم عراق می‌خواهند هر آنچه در توان دارند برای کشورشان انجام دهند و نسل آینده را از پیامدهای تورم حفظ کنند.

او بر ضرورت حفظ ثبات نرخ ارز برای تضمین یک زندگی شایسته برای همه تأکید می‌کند.

موج گرانی از نان تا تلفن همراه

بازارهای عراق با موج گسترده‌ای از گرانی مواجه هستند که کالاها و محصولات اساسی مختلف از مواد غذایی و نان گرفته تا لوازم الکترونیکی و تلفن‌های همراه را دربر گرفته است؛

بر اساس گزارش‌هایی که در اوایل ماه آگوست گذشته منتشر شد، این روند فزاینده گرانی به مجموعه‌ای از عوامل پیچیده ژئوپلیتیکی و اقتصادی بازمی‌گردد.

یکی از مهم‌ترین عوامل، نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه جنگ‌های منطقه‌ای و تأثیر تنش‌ها بر گذرگاه‌های حیاتی دریایی عنوان شده است.

هرمز، هزینه واردات و موج تازه گرانی

بسته شدن تنگه هرمز از جمله عواملی بوده که به جهشی بی‌سابقه در قیمت انرژی منجر شده است.

این وضعیت همچنین هزینه‌های واردات، حمل‌ونقل دریایی و بیمه را افزایش داده و در نهایت فشار بیشتری بر قیمت کالاهای وارداتی و بازار مصرف عراق وارد کرده است.

از سوی دیگر، بحران کاهش درآمدهای نفتی نیز بر کسری بودجه دولت عراق سایه افکنده است.

در همین شرایط، دولت عراق به سمت سیاست‌های ریاضتی برای کاهش حمایت‌ها و مخارج حرکت کرده است. روندی که نگرانی‌های معیشتی شهروندان عراقی را افزایش داده و فشار اقتصادی بر خانوارها را بیشتر کرده است.

در مجموع، افزایش نرخ دلار در برابر دینار عراق تنها به بازار ارز محدود نمانده و آثار آن در قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید، افت فعالیت بازار و افزایش نگرانی‌های معیشتی شهروندان عراقی نمایان شده است.

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