به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، در سخنانی درباره آخرین تحولات و رویدادهای این کشور، با اشاره به پیروزی‌های بزرگ ملت یمن گفت: مرحله کاهش تنش شاهد هیچ رویکرد جدی از سوی نظام سعودی برای برقراری صلح نبوده، بلکه عربستان از این مرحله برای تشدید اقدامات خود و تشکیل نیروهای نظامی تکفیری استفاده کرده است.

الحوثی اظهار کرد: عربستان نپذیرفته است که روابط بر پایه احترام متقابل باشد و همچنان بر تحقیر و دخالت در امور مردم یمن اصرار دارد.

رهبر انصارالله با تأکید بر اینکه یمن در موضع دفاعی قرار دارد، مدعی شد نظام سعودی در همه مراحل آغازگر تجاوز بوده و آخرین مورد آن نیز حمله به فرودگاه صنعا بوده است.

وی در ادامه گفت: مقایسه ساده میان نیروهای مسلح یمن و حملات عربستان طی ۱۲ سال گذشته نشان می‌دهد کدام طرف به ضوابط اخلاقی و شرعی پایبند بوده است.

الحوثی افزود: عربستان در جریان حملات خود همه بخش‌های یمن را هدف قرار داده و مردم این کشور را در بازارها، منازل و بیمارستان‌ها کشته است. بیش از دو هزار مسجد و مرکز اسکان، مراکز مربوط به نابینایان و آثار تاریخی هدف حملات قرار گرفته‌اند و اسناد و مدارک آن در اختیار یمن است و سازمان ملل نیز آنها را تأیید کرده است.

وی با اشاره به ادامه محاصره یمن اظهار کرد: مشکل محاصره همچنان پابرجاست و دشمن بر بستن فرودگاه‌ها و اعمال محدودیت‌های ناعادلانه بر ورود کالاها اصرار دارد.

الحوثی همچنین ادعاهای مطرح‌شده درباره هدف قرار دادن مکه مکرمه از سوی یمن را رد کرد و آن را دروغی بزرگ و افترا و بهتان آشکار برای جبران مواضع بین‌المللی و ترغیب دیگران به مشارکت در اقدامات علیه یمن خواند.

رهبر انصارالله تأکید کرد: ملت یمن جان و روح خود را فدای مکه مکرمه و مقدسات می‌کند.

وی از کشورهایی که برای مقدسات ابراز نگرانی می‌کنند اما در عمل آنها را تنها می‌گذارند، انتقاد کرد و از این کشورها خواست وارد میدان عمل شوند تا مشخص شود چه کسانی واقعاً نسبت به مقدسات غیرت دارند.

الحوثی با اشاره به فلسطین، گفت: دشمن واقعی، رژیم صهیونیستی است و طرح این رژیم بر تکه‌تکه کردن مکه و مدینه و مصادره فلسطین استوار است.

وی همچنین از کشورهای عربی که با اسرائیل روابط برقرار کرده‌اند انتقاد کرد و افزود: این کشورها به جای حمایت از مردم فلسطین، تریلیون‌ها دلار در اختیار اسرائیل قرار داده‌اند تا برای تأمین تسلیحات مورد نیاز خود استفاده کند، در حالی که گروه‌های مسلح فلسطینی را تروریست می‌نامند.

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