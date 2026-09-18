مخالفت خطبای بحرین با صدور مجوز برای وعظ و خطابه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خطبای بحرین در بیانیه‌ای اعلام کردند که با تصمیم مربوط به ساماندهی مجوزهای وعظ، خطابه و ارشاد مخالفت می‌کنند و این تصمیم را از نظر مبنا، تعرض به حریم و ویژگی‌های مذهبی پیروان اهل‌بیت(ع) دانستند.

در این بیانیه آمده است که شریعت، پیروان خود را به وعظ، خطابه و ارشاد ترغیب کرده و این امور را برای آنان جایز دانسته است؛ بلکه انجام آن را در حد واجب کفایی مقرر کرده است. همچنین شریعت به‌صراحت و بدون هیچ ابهامی، استقلال این امور از هر نهادی غیر از نهاد شرع را مورد تأکید قرار داده است.

خطبای بحرین افزودند که مجالس عزا و دسته‌های عزاداری در این کشور صدها سال بر همین اساس برگزار شده‌اند و تأکید کردند که برای اموری که شریعت آن‌ها را مجاز دانسته است، نیازی به دریافت مجوز وجود ندارد؛ همان‌گونه که برای اقامه نماز، روزه و دیگر واجبات و شعائر دینی نیز مجوز درخواست نمی‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است که هرگونه تعامل با این تصمیم، به هر شکلی، به‌طور قطعی مردود و گناهی است که از کسانی که لباس خدمت به اهل‌بیت(ع) بر تن دارند، صادر نمی‌شود.

خطبای بحرین همچنین تأکید کردند که صدور یا دریافت هرگونه مجوز یا مجوز رسمی از این نوع را از سوی هر نهادی نمی‌پذیرند و حتی دریافت چنین مجوزی را نیز قبول نخواهند کرد.

این بیانیه در پایان از تمامی خطبا، روضه‌خوانان و مداحان خواست مسئولیت خطیر خود را در این زمینه بر عهده بگیرند.

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