به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با روز شعر و ادب فارسی، نشست ادبی «منظومه» عصر شنبه در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود؛ نشستی با حضور جمعی از شاعران و اهالی ادبیات که به گفت‌وگو و شعرخوانی اختصاص خواهد داشت.

این نشست با هدف گرامیداشت روز شعر و ادب فارسی و ایجاد فرصتی برای گفت‌وگو درباره شعر و ادبیات برگزار می‌شود. «منظومه» تلاشی است برای گردهم آوردن شاعران، انجمن‌های ادبی و علاقه‌مندان شعر و فراهم کردن فضایی برای تبادل دیدگاه‌ها و تجربه‌های ادبی.

در این برنامه استاد اکبر کتابدار، امید روزبه، سجاد سامانی و سید تقی سیدی حضور خواهند داشت و در کنار آنان، اعضای انجمن‌های ادبی آیینه و هنگام نیز در این نشست همراه خواهند بود.

نشست «منظومه» در حالی برگزار می‌شود که روز شعر و ادب فارسی، فرصتی برای توجه دوباره به جایگاه شعر در فرهنگ و ادبیات ایران و پاسداشت میراث شاعران فارسی‌زبان است؛ میراثی که در طول قرن‌ها همچنان در شعر امروز امتداد یافته است.

این برنامه عصر شنبه ۲۸ شهریور از ساعت ۱۸ در سروستان باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان شعر و ادبیات می‌توانند در آن حضور داشته باشند.

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