رو کردن دروغ ترامپ؛ ماکرون: تنگه هرمز بسته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در اظهاراتی اعتراف کرد: تنگه هرمز همچنان بسته است و این وضعیت، بحران انرژی در جهان را تشدید کرده است.

این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که مقامات ارشد دولت تروریست آمریکا و در راس آنها ترامپ جنایتکار تروریست پیش‌تر ادعا کرده بودند تنگه هرمز باز است و تردد کشتی‌ها در آن جریان دارد.



ماکرون در ادامه خواستار یک راه‌حل دیپلماتیک برای باز شدن این آبراه شد؛ راه‌حلی که به گفته او باید امنیت انرژی جهانی را تضمین کند.

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