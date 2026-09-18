به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش انصارالله، رشته کوه‌های «الأغبرة» در منطقه «المضاربة» واقع در استان «لحج» مشرف به تنگه راهبردی باب المندب در دریای سرخ را از اشغال نیروهای وابسته به عربستان آزاد کردند.

با این پیروزی، نیروهای مسلح یمن تحت حمایت صنعا سیطره خود را بر رشته کوه‌های الاغبرة در مناطق المضاربه و راس العاره، امتداد رشته کوه کهبوب مشرف به باب المندب، تثبیت کردند.

منابع محلی گزارش دادند که تیپ العمالقه (تیپ موسوم به غول های جنوب یمن) مورد حمایت عربستان، پس از حمله نیروهای مسلح یمن عقب‌نشینی و مواضع خود را رها کردند.

این منابع افزودند که نیروهای صنعا به قبایل منطقه اطمینان داده‌اند که فقط تجمع نیروهای تحت حمایت عربستان را هدف قرار می‌دهند.

این منابع اشاره کردند که سیطره نیروهای مسلح یمن مورد حمایت انصارالله بر کوه‌های الاغبره، مواضع آنها را در باب المندب تقویت می‌کند و موجب برتری نظارت و اشراف آنها بر منطقه و جلوگیری از هرگونه تجمع یا تحرک نیروی دشمن در منطقه باب المندب و ساحل غربی می‌شود.

نیروهای مسلح یمن در روزهای اخیر در پاسخ به حملات هوایی و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور از سوی عربستان سعودی با انجام عملیات هایی، با عقب راندن ستیزه جویان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند که کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور را به دست بگیرند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش می‌دهد.

نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.

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