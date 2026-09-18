به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زهران ممدانی، شهردار نیویورک، اعلام کرد که علی‌رغم انتقادات صریح و همیشگی‌اش از بنیامین نتانیاهو، قصد ندارد در تظاهرات اعتراضی علیه حضور نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. هرچند بر حمایت قاطع خود از حق شهروندان نیویورکی برای ابراز مخالفت با عملکرد اسرائیل در غزه تأکید کرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که حضور نتانیاهو در نیویورک برای سخنرانی در سازمان ملل در ۲۴ سپتامبر، به کانون تنش‌های سیاسی تبدیل شده است. نتانیاهو که با حکم جلب دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به اتهام جنایات جنگی در غزه مواجه است، با موجی از خشم عمومی در نیویورک روبه‌رو است که انتظار می‌رود به تظاهرات‌های گسترده‌ای بیانجامد.

ممدانی که نخستین شهردار مسلمان نیویورک محسوب می‌شود، شایعات مبنی بر تشویق شهروندان به اعتراض را رد کرد و اظهارات پیشین خود را صرفاً تاییدی بر حق قانونی مردم برای برگزاری تجمعات دانست. او تأکید کرد که میان «به رسمیت شناختن حق اعتراض» و «دعوت به آن» تفاوت قائل است و احترام به آزادی بیان را وظیفه قانونی خود می‌داند.

مواضع ممدانی در ماه‌های اخیر، او را به یکی از منتقدان برجسته آمریکایی علیه نتانیاهو تبدیل کرده است. او نخست‌وزیر اسرائیل را «جنایتکار جنگی» خوانده و کارزار اسرائیل در غزه را مصداق نسل‌کشی دانسته است؛ اتهاماتی که واکنش‌های تندی را در پی داشته و حزب لیکود را بر آن داشته تا تصویر او را در کنار رهبران ایران و ترکیه بر بیلبوردهای تبلیغاتی قرار دهد.

با توجه به ترکیب جمعیتی متنوع نیویورک و حضور جامعه‌های بزرگ یهودی، مسلمان و فلسطینی با دیدگاه‌های متضاد، سفر پیش‌روی نتانیاهو به آزمونی دشوار برای مدیریت شهری ممدانی تبدیل شده است.

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