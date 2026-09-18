به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه فارن‌پالیسی در گزارشی با تأکید بر اینکه ایالات متحده تقریباً از هر نظر در جنگ علیه ایران در حال شکست است، تصریح می‌کند که واشنگتن در دستیابی به اهداف استراتژیک اصلی خود با ناکامی مطلق روبه‌رو شده است. به نوشته این نشریه، ادعاهای واهی دونالد ترامپ مبنی بر «پیروزی» که از اوایل مارس گذشته مطرح شده بود، اکنون با واقعیت‌های میدانی که نشان‌دهنده بن‌بست و تشدید تنش‌ها در منطقه است، کاملاً در تضاد قرار دارد.

بر اساس تحلیل فارن‌پالیسی، خوش‌بینی‌های اخیر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه جنگ «به پایان خود نزدیک شده» و ایران مشتاق توافق است، هیچ پایه و اساس واقعی ندارد. این گزارش تأکید می‌کند که هیچ نشانه‌ای از تمایل تهران برای پذیرش توافق با آمریکا وجود ندارد و درگیری‌ها برخلاف ادعاهای کاخ سفید، همچنان با شدت ادامه دارد و هیچ چشم‌انداز مشخصی برای پایان آن دیده نمی‌شود.

فارن‌پالیسی تأکید دارد کلیت این جنگ برای واشنگتن یک «فاجعه استراتژیک» تمام‌عیار بوده است. این درگیری علاوه بر اینکه آسیب‌پذیری‌های جدی ارتش ایالات متحده را عیان کرده، باعث شده است که نیروهای نظامی این کشور در منطقه به‌شدت پراکنده، تضعیف و مستاصل شوند.

طبق گزارش این نشریه، هزینه‌های این جنگ برای آمریکا سرسام‌آور بوده است؛ به‌طوری که تاکنون ۳۸.۱ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تحمیل شده و هم‌زمان، جهان را نیز با یک بحران انرژی جدی مواجه کرده است. فارن‌پالیسی می‌افزاید که این جنگ به‌شدت نزد رأی‌دهندگان آمریکایی منفور است و نارضایتی عمومی نسبت به آن به‌طور روزافزونی در حال افزایش است.

در بخش پایانی این گزارش آمده است که مخالفت با جنگ حتی به درون کنگره آمریکا نیز کشیده شده و تعداد فزاینده‌ای از جمهوری‌خواهان اکنون خواهان پایان این درگیری هستند. فارن‌پالیسی اشاره می‌کند که اوج این ناکامی‌ها و فشارهای سیاسی در اقدام اخیر یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه برای استیضاح «پیت هگست»، وزیر دفاع آمریکا، به دلیل سوءمدیریت در این جنگ نمایان شده است.

شایان ذکر است این تحلیل فارن‌پالیسی به مذاق دیگر رسانه‌های آمریکایی خوش آمد و پایگاه‌های خبری چون واشنگتن‌پست آن را بازنشر کرده‌اند.

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