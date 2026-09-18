به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز، خریداران آسیایی را به سمت منابع جدید سوق داده و تولیدکنندگان آمریکای لاتین را در موقعیتی کم‌سابقه قرار داده است. منطقه‌ای که با افزایش تولید نفت در کشورهای برزیل، ونزوئلا و گویان، بیش از گذشته می‌تواند بخشی از تقاضای بازارهای جهانی را تأمین کند.

بحران تنگه هرمز و فرصت تازه برای آمریکای لاتین

اختلال در تنگه هرمز، فرصت‌هایی تازه برای نفت آمریکای لاتین ایجاد کرده است. هرچند فاصله جغرافیایی زیاد و هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل، همچنان از چالش‌های اصلی صادرات نفت این منطقه به بازارهای آسیایی محسوب می‌شود.

«عبدالله صقر» در گزارشی برای الجزیره، می‌گوید که صادرات نفت خام منطقه آمریکای جنوبی در فاصله ژانویه تا مه سال ۲۰۲۶ میلادی به حدود ۱۵۵ میلیون بشکه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. این افزایش، بزرگ‌ترین رشد ثبت‌شده در میان مناطق صادرکننده نفت جهان طی این دوره بوده است.

خریداران به دنبال جایگزین برای نفت خلیج فارس

اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز، خریداران را به سمت تنوع‌بخشی به منابع تأمین نفت سوق داده و همین مسئله، تقاضا برای نفت آمریکای لاتین را افزایش داده است.

این منطقه از یک زیرساخت تولید نفت نسبتاً تثبیت‌شده برخوردار است و کشورهایی مانند برزیل، مکزیک، ونزوئلا، کلمبیا و اکوادور همچنان از مهم‌ترین تولیدکنندگان نفت در آن به شمار می‌روند.

برزیل؛ موتور اصلی رشد تولید منطقه

با این حال، کشورهای مکزیک، کلمبیا و اکوادور با چالش‌هایی همچون فرسودگی میادین نفتی و محدودیت در افزایش تولید روبه‌رو هستند.

در مقابل، برزیل همچنان به توسعه میادین فراساحلی و به‌ویژه میادین پیش از نمک ادامه می‌دهد.

تولید نفت برزیل در ماه ژوئیه به حدود ۴.۵ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به ژانویه حدود ۱۴ درصد افزایش داشت. این کشور در حال حاضر یکی از مهم‌ترین منابع رشد عرضه نفت خارج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) محسوب می‌شود.

افزایش تولید ونزوئلا و نقش فزاینده گویان

تولید نفت ونزوئلا نیز به حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز رسید که در مقایسه با ژانویه حدود ۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در همین حال، منطقه کارائیب می‌تواند به یکی از مراکز مهم تجارت نفت تبدیل شود. گویان پس از کشف ذخایر عظیم نفتی در میادین فراساحلی خود، اکنون بیش از ۹۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کند.

آرژانتین نیز تولید نفت خود را به بیش از ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسانده است. سورینام در حال حاضر تولید محدودی دارد، اما قصد دارد با اجرای یک پروژه جدید، تولید نفت خود را به حدود ۲۲۰ هزار بشکه در روز برساند.

آروبا در مسیر تبدیل‌شدن به مرکز ذخیره نفت

در همین چارچوب، جزیره «آروبا» در جنوب دریای کارائیب نیز طرحی برای ایجاد یک پایانه ذخیره‌سازی و بارگیری مجدد نفت با ظرفیت حدود ۱۱ میلیون بشکه پیشنهاد کرده است. طرحی که می‌تواند جایگاه این جزیره را در تجارت و ذخیره‌سازی نفت منطقه تقویت کند.

حرکت نفت آمریکای لاتین به سوی آسیا

با کاهش جریان نفت از مسیر تنگه هرمز، حجم بیشتری از نفت خام آمریکای لاتین راهی بازارهای آسیایی به‌ویژه چین و هند، شده است.

اقتصادهای آسیایی که وابستگی زیادی به نفت خلیج فارس دارند، اکنون برای تأمین بخشی از نیاز خود به دنبال منابعی در نقاط دیگر جهان هستند. از این منظر، بحران تنگه هرمز فرصتی برای تولیدکنندگان نفت آمریکای لاتین فراهم کرده است تا سهم بیشتری از بازارهای جهانی نفت را به دست آورند.

بحران تنگه هرمز و تغییر مسیر جریان جهانی نفت

با ادامه اختلال در تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت جهان، فاصله جغرافیایی آمریکای لاتین تا آسیا دیگر مانع مطلق تجارت نفت این منطقه نیست. افزایش تولید در کشورهایی مانند برزیل، ونزوئلا و گویان در کنار تلاش خریداران آسیایی برای تنوع‌بخشی به منابع تأمین نفت، می‌تواند جایگاه آمریکای لاتین را در نقشه جدید تجارت جهانی نفت پررنگ‌تر کند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، جنگی را علیه ایران آغاز کردند و در جریان آن، تنگه حیاتی هرمز برای صادرات نفت و زنجیره‌های تأمین جهانی بسته شد.

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