آزادسازی مناطق راهبردی یمن شبیه آزادسازی خرمشهر است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم در مصلای قدس با اشاره به آیه ۲۹ سوره فتح، تقوا را زمینه‌ساز قرب الهی دانست و با تبیین ویژگی‌های جامعه مؤمن، بر نقش رسول خدا(ص) در شکل‌گیری، هویت و قوام امت اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از ثمرات تقوا قرب الهی است، اظهار داشت: آیه ۲۹ سوره مبارکه فتح، سیمای تکوینی، اجتماعی و رسالتی امت را ترسیم می‌کند و میان وعده الهی، سکینه و آرامش و شکل‌گیری جامعه مؤمن ارتباط برقرار می‌کند؛ از این جهت این آیه را نمی‌توان صرفاً وصفی از اصحاب پیامبر اعظم(ص) دانست، بلکه در آن جامعه ایمانی با محوریت رسول خدا(ص)، از درون تربیت توحیدی و مجاهده به سطحی از انسجام می‌رسد که می‌تواند حامل دین حق در تاریخ باشد.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به عبارت «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» در آیه ۲۹ سوره فتح، تصریح کرد: این آیه نقشه‌ای فشرده اما عمیق از هندسه امت مؤمن ارائه می‌کند و مستقیماً از اوصاف مؤمنان به نسبت آنان با رسول‌الله(ص) می‌رسد. تعبیر «رسول‌الله» در این آیه تنها یک عنوان اعتقادی نیست، بلکه بنیان یک نظم اجتماعی و تاریخی است.

امام جمعه قم افزود: پیامبر اکرم(ص) در این مقام صرفاً یک آموزگار مجموعه‌ای از عقاید فردی نیست، بلکه امت در ادامه آیه با نسبت خود با رسالت نبوی تعریف می‌شود و این نکته نشان می‌دهد که در منطق قرآن، هویت امت از مبدأ وحیانی به سوی حیات اجتماعی شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: امت اسلامی، امت رسول خدا(ص) است و بدون محوریت رسول خدا(ص)، قرائتی از امت که بخواهد جامعه مؤمن را تعریف کند، از منطق خود آیه فاصله گرفته است؛ زیرا امت در اینجا یک پیکره خودبنیاد نیست، بلکه پیکره‌ای است که اصل مشروعیت، جهت‌گیری و قوام خود را از رسول خدا(ص) دریافت می‌کند.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به آیات قرآن درباره تقوا خاطرنشان کرد: انسان مؤمن به این باور است که به قرب الهی می‌رسد و مراد از همسایگی خداوند، قرب مکانی نیست، بلکه رسیدن به اوج قرب معنوی نسبت به خداوند است. از این جهت یکی از ثمرات تقوا، قرب الهی است و قرآن کریم نیز هدایت و موعظه را برای متقین بیان کرده است.

وی در ادامه با اشاره به مفهوم «انسان ۲۵۰ ساله» گفت: انسان مؤمن باید در باطن توحیدی و اسلامی خود به دنبال نیازهای شیعیان در طول زمان باشد و سیره ائمه(ع) را در امتداد یک حرکت واحد مشاهده کند.

امام جمعه قم با اشاره به دوران امامت امام حسن عسکری(ع) اظهار کرد: عمر امامت آن حضرت تنها ۶ سال بود و این دوره با محدودیت‌های شدید، زندان و مواجهه با ستم خلفای عباسی همراه بود، اما با وجود این شرایط، اتفاقات مهمی به برکت هدایت ایشان رقم خورد.

آیت‌الله سعیدی افزود: آماده کردن شیعیان برای دوران غیبت، معرفی آخرین امام به شیعیان خاص، خاموش کردن فتنه‌های عقیدتی و گسترش روزافزون مکتب تشیع از جمله اقدامات مهم امام حسن عسکری(ع) بود که آن حضرت با موفقیت به انجام رساند.

وی با تبریک میلاد یازدهمین امام شیعیان، به سالروز رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه(س) نیز اشاره کرد و گفت: حضرت فاطمه معصومه(س) با عمر کوتاه خود نشان دادند که یک دختر با حفظ کامل حجاب و حیا می‌تواند بهترین الگو برای دختران جامعه باشد.

آیت‌الله سعیدی حضرت فاطمه معصومه(س) را دختر نمونه آل‌الله و بانویی در تراز اسلام دانست و افزود: زیست عفیفانه و نقش‌آفرینی ایشان در بیت امامت، نشان‌دهنده جایگاه ممتاز آن حضرت در فرهنگ شیعی است.

وی با اشاره به فرمایش امام صادق(ع) درباره حضرت فاطمه معصومه(س) که فرمودند فرزندی از فرزندان من در دفن خواهد شد که تمام شیعیان به شفاعتش وارد بهشت می‌شوند بیان کرد: این فرمایش امام صادق(ع) که سال‌ها پیش از ولادت حضرت معصومه(س) بیان شده، افزون بر مقام شفاعت آن حضرت، به حقیقت و بخشی از برکات زیارت ایشان نیز اشاره دارد.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جبهه مقاومت و اقدامات رزمندگان انصارالله یمن اظهار کرد: آزادسازی مناطق راهبردی یمن از جهاتی شبیه آزادسازی خرمشهر است؛ همان‌گونه که آزادسازی خرمشهر معادلات جنگ تحمیلی علیه ایران را تغییر داد و جهانیان را به شگفتی واداشت، عملیات اخیر رزمندگان انصارالله یمن نیز موجب شگفتی شده است.

وی با تأکید بر نصرت الهی گفت: همان‌گونه که خداوند دیروز خرمشهر را آزاد کرد، امروز نیز خداوند به رزمندگان انصارالله یمن قدرت عطا کرده و موقعیت جدیدی از جهت قدرت برای جبهه اسلام ایجاد شده است.

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه پیروزی نهایی بر استکبار و شیاطین عالم همچنان ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: همه باید به وعده الهی باور داشته باشند و تا پیروزی نهایی پای کار بمانند.

وی با اشاره به حضور مردم در تجمعات اخیر گفت: بیش از ۲۰۰ شب است که مردم بزرگوار، باایمان، ولایت‌مدار و کشوردوست با باور به سنت نصرت الهی در میدان حضور دارند و با فریادهای خود خواهان انتقام از دشمن جنایتکار به دلیل به شهادت رسیدن امام امت، فرماندهان، دانشمندان، سرنشینان ناو دنا و کودکان معصوم مدرسه میناب هستند.

امام جمعه قم در ادامه خطاب به نسل نوجوان و دانش‌آموز اظهار کرد: دانش‌آموزان از ارزشمندترین و سرشارترین سرمایه‌ها و ذخیره آینده این ملت هستند و باید با جدیت برای آینده کشور آماده شوند.

آیت‌الله سعیدی تصریح کرد: آینده کشور متعلق به شماست و دانش‌آموزان باید با جدیت دست به کار شوند و برای ساختن آینده کشور تلاش کنند.

وی در پایان با اشاره به روز بزرگداشت استاد سیدمحمدحسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، از جایگاه این شاعر یاد کرد و گفت: شهریار قریب به ششصد بیت در مدح مولای متقیان امیرالمؤمنین(ع) سروده است و با وجود جایگاه ادبی خود، ارادت ویژه‌ای به آن حضرت داشته است.

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