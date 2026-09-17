به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رضوان فتحعلی‌نژاد، مدیر روابط عمومی سپاه ناحیه مرکزی رشت شامگاه پنجشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به استمرار حضور مردم در میدان شهدای ذهاب اظهار کرد: اکنون ۲۰۰ شب از آغاز این حرکت می‌گذرد و در این مدت، اقشار مختلف مردم با حضور مستمر خود، صحنه‌هایی از همراهی و مشارکت مردمی را رقم زده‌اند.

وی با بیان اینکه این حضور محدود به گروه یا قشر خاصی نبوده است، افزود: خانواده‌ها، جوانان و گروه‌های مختلف مردمی در این شب‌ها در میدان حضور یافته‌اند و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.

فتحعلی‌نژاد تأکید کرد: تا زمانی که امر نایب امام زمان(عج)، امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بر حضور و ایستادگی باشد، مردم نیز این مسیر را با شور و قوت بیشتری ادامه خواهند داد.

قرارگاهی برای ثبت روایت میدان

مدیر روابط عمومی سپاه ناحیه مرکزی رشت در ادامه با اشاره به راه‌اندازی و فعالیت «قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی» در میدان شهدای ذهاب گفت: شکل‌گیری این قرارگاه با هدف ثبت، انعکاس و انتقال روایت حضور مردم و فعالیت‌هایی صورت گرفته که طی این شب‌ها در میدان جریان داشته است.

وی افزود: آنچه در میدان رخ می‌دهد، تنها یک رویداد در یک مقطع زمانی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از روایت‌های مردمی است که ثبت دقیق آنها می‌تواند تصویری روشن‌تر از این حضور برای افکار عمومی و نسل‌های آینده به یادگار بگذارد.

فتحعلی‌نژاد با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در ثبت وقایع میدانی تصریح کرد: خبرنگار، عکاس و فعال رسانه‌ای در چنین صحنه‌هایی وظیفه مهمی در انتقال واقعیت‌های میدان برعهده دارند و تلاش قرارگاه نیز بر این بوده است که ابعاد مختلف حضور مردم و برنامه‌های برگزارشده، به شکلی منسجم در فضای رسانه‌ای بازتاب پیدا کند.

همراهی بیش از ۷۰ خبرنگار با روایت ۲۰۰ شب حضور

وی با اشاره به مشارکت اصحاب رسانه در این حرکت گفت: در طول شب‌های حضور مردم، بیش از ۷۰ خبرنگار در فرآیند پوشش، ثبت و روایت اتفاقات میدان نقش داشته‌اند و استمرار یک حرکت برای ۲۰۰ شب، ضرورت استمرار فعالیت رسانه‌ای و روایتگری را نیز دوچندان کرده است.

مدیر روابط عمومی سپاه ناحیه مرکزی رشت ادامه داد: یکی از اهداف اصلی قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی این بوده که روایت این شب‌ها به انتشار چند خبر یا تصویر محدود نشود؛ بلکه مجموعه‌ای از روایت‌های میدانی، مردمی و رسانه‌ای شکل بگیرد که بتواند تنوع حاضران و فضای حاکم بر اجتماعات را منعکس کند.

وی افزود: حضور خانواده‌ها، جوانان و دیگر اقشار جامعه، هرکدام بخشی از تصویر این شب‌ها را تشکیل می‌دهد و رسانه‌ها تلاش کرده‌اند این صحنه‌ها و روایت‌ها را ثبت و به مخاطبان منتقل کنند.

حضور بیش از ۱۷۰ چهره ملی و فراملی در قرارگاه رسانه

فتحعلی‌نژاد از حضور بیش از ۱۷۰ چهره ملی و فراملی در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی خبر داد و گفت: در این مدت شخصیت‌ها و چهره‌های مختلفی در قرارگاه حضور پیدا کرده و هرکدام از زاویه‌ای به روایت حضور مردم پرداخته‌اند.

وی با اشاره به نحوه آغاز فعالیت این مجموعه اظهار کرد: قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی با حضور دختر این شهید در میدان شهدای ذهاب افتتاح شد و فعالیت خود را به نام و یاد این شهید آغاز کرد؛ مسیری که همچنان با همراهی فعالان رسانه‌ای ادامه دارد.

«آرایش رسانه‌ای» در میدان جنگ نرم

مدیر روابط عمومی سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه میدان رسانه یکی از عرصه‌های مهم تقابل روایت‌هاست، گفت: اصحاب رسانه در قرارگاه سردار شهید نائینی با نوعی آرایش منسجم رسانه‌ای در میدان جنگ نرم حضور دارند و تلاش می‌کنند روایت اتفاقات و حضور مردم را به مخاطبان منتقل کنند.

فتحعلی‌نژاد اضافه کرد: قرارگاه در این مدت علاوه بر میهمانان ملی و فراملی، میزبان چهره‌های مردمی و افرادی بوده که از بطن همین اجتماعات برخاسته‌اند؛ افرادی که هرکدام قصه و روایت خاص خود را دارند و بخشی از این روایت‌ها به قلم خبرنگاران ثبت شده است.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت قرارگاه رسانه‌ای با پایان دویستمین شب متوقف نخواهد شد، خاطرنشان کرد: مسیری که با همراهی مردم و حضور پرشور خبرنگاران آغاز شده، ادامه دارد و اصحاب رسانه نیز در کنار مردم به ثبت و بازتاب رویدادهای این میدان خواهند پرداخت.

فتحعلی‌نژاد در پایان گفت: مردمی که در این شب‌ها در میدان حضور یافته‌اند، بر عهدی که با امام خویش بسته‌اند ایستاده‌اند و این مسیر را با استواری ادامه خواهند داد.

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