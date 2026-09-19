آیت‌الله رضا رمضانی، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در استان گیلان، با انتقاد از طرح موضوع «رفراندوم» در ارتباط با ادامه جنگ و دفاع از کشور، تأکید کرد: دفاع در برابر تجاوز، یک حق عقلایی، شرعی و پذیرفته‌شده در نظام حقوقی جهان است و نمی‌توان انجام این وظیفه را منوط به برگزاری رفراندوم دانست.

آیت‌الله رضا رمضانی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی اظهار کرد: جای تعجب است که برخی افراد بحث رفراندوم را در موضوع ادامه جنگ مطرح می‌کنند. آیا برای دفاع مشروع نیاز به رفراندوم وجود دارد؟ دفاع در برابر تجاوز، امری است که عقل، شرع، بنای عقلا و مجموعه قواعد پذیرفته‌شده در جهان بر آن تأکید دارند.

وی افزود: هنگامی که کشوری مورد تجاوز قرار می‌گیرد، عزیزان، فرماندهان، دانشمندان و فرزندان آن به شهادت می‌رسند و مراکز مختلف هدف حمله قرار می‌گیرند، آیا برای دفاع از کشور باید رفراندوم برگزار شود؟ کسانی که دست به تجاوز می‌زنند، برای ادامه اقدامات خود رفراندوم برگزار نمی‌کنند؛ حتی در شرایطی که بخش‌هایی از افکار عمومی در کشورهای مختلف با این اقدامات مخالفت می‌کنند.

امروز حفظ وحدت و انسجام ملی یک ضرورت است

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی تصریح کرد: در چنین شرایطی انتظار می‌رود همه در کنار ملت ایران و در برابر دشمن بایستند و از تشدید اختلافات در داخل کشور پرهیز کنند. امروز حفظ وحدت و انسجام ملی از ضرورت‌های اساسی کشور است.

آیت‌الله رمضانی همچنین با اشاره به سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری در حوزه دفاعی و نظامی کشور گفت: موضوع دفاع، جنگ و مسائل مرتبط با آن در جمهوری اسلامی ایران دارای ساختار و سازوکار مشخص قانونی است و تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به جنگ و دفاع نیز در چارچوب همین ساختارها و با در نظر گرفتن مصالح کشور صورت می‌گیرد.

مقاومت در برابر تجاوز باید تقویت شود

وی مقاومت در برابر تجاوز را از مهم‌ترین ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و افزود: امروز باید مقاومت در برابر متجاوزان را مورد توجه قرار داده و آن را تقویت کنیم و دیدگاه‌ها و مواضع خود را نیز در همین مسیر جهت دهیم.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آموزه‌های قرآن کریم، دفاع در برابر تجاوز را یک تکلیف شرعی و عقلانی عنوان کرد و گفت: قرآن کریم اجازه دفاع در برابر کسانی را که دست به جنگ و تجاوز می‌زنند، داده است و در آیه ۱۹۰ سوره بقره می‌فرماید: «وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ».

آیت‌الله رمضانی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، در برابر تجاوز و تعدی، وظیفه ما عمل به تکلیف عقلانی و الهیِ دفاع از کشور، ملت و منافع ملی است.

کسانی که نسخه‌های نافرجام پیچیدند، حق نسخه‌پیچی جدید ندارند

وی در ادامه با انتقاد از رویکردهایی که راه‌حل مشکلات کشور را در ارتباط با قدرت‌های خارجی جست‌وجو می‌کنند، اظهار کرد: کسانی که در گذشته نسخه‌های نافرجام برای ارتباط با استکبار پیچیدند و نتیجه آن نه‌تنها التیام مشکلات کشور نبود، بلکه به اعتقاد ما مشکلات تازه‌ای نیز به کشور تحمیل کرد، حق ندارند بار دیگر برای کشور نسخه‌پیچی کنند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تعبیر «طَبیبٌ دَوّارٌ بِطِبِّهِ» افزود: مردم به دنبال طبیبی هستند که بیماری جاهلیت و گمراهی را درمان کرده و نسخه امید، اتکا به خداوند متعال و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی را تجویز کند.

تصمیم‌سازی بر پایه ترس و عافیت‌طلبی راهگشا نیست

آیت‌الله رمضانی همچنین تصمیم‌سازی بر پایه ترس و عافیت‌طلبی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: چنین رویکردی ریشه در تاریخ کهن ایران و اسلام ندارد و تجربه نیز نشان داده است که این نوع تصمیم‌گیری نه به نجات مردم منجر شده و نه توانسته جسارت دشمن را متوقف کند.

وی پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) را نمونه‌ای از «تصمیم‌سازی جسورانه و هوشمندانه» توصیف کرد و افزود: خیزش مردم مؤمن و انقلابی ایران به پیروزی انقلاب اسلامی و شکست نظام پهلوی انجامید و این تجربه باید همواره مورد توجه و سرمشق مسئولان نظام قرار گیرد.

مسئولان سه قوه در هماهنگی با رهبری غفلت نکنند

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی مسئولان کشور اظهار کرد: اکنون که کشور از رهبری مقتدر، آگاه و دشمن‌شناس برخوردار است، مسئولان قوای سه‌گانه باید فرصت را مغتنم بشمارند، در هماهنگی با رهبری غفلت نورزند و برای هدایت کشور در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی اهتمام ویژه داشته باشند.

----------------------

پایان پیام/۳۴۴