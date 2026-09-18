راهپیمایی گسترده مردم تعز/ تأکید بر «محاصره در برابر محاصره» و رد ادعای سعودی درباره مکه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم استان تعز یمن امروز در ۸۹ راهپیمایی در شهرستان‌های مختلف این استان حضور یافتند. این تجمعات برای حمایت از نیروهای مسلح یمن، تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره»، رد ادعای سعودی درباره هدف قرار دادن مکه، و تجدید موضع اصولی و ثابت مردم یمن در قبال مسائل امت اسلامی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در میدان الرسول الاعظم در مرکز استان و در میدان‌های شهرستان‌ها، شعارهایی علیه تبلیغات سازمان‌یافته عربستان و بهره‌برداری این کشور از مقدسات برای توجیه تجاوز و محاصره یمن سر دادند.

آنان تأکید کردند که این حضور گسترده مردمی، دفاع از شرافت وابستگی به اسلام است و رد قاطع افتراها و ادعاهایی است که عربستان برای خدشه‌دار کردن وجهه یمن مطرح می‌کند.

آنان بر پایبندی به آرمان عادلانه خود در برابر محاصره و تجاوز ۱۲ ساله، بر ثبات در موضع اصولی برای پاسداری از مقدسات — به‌ویژه مکه، مدینه و مسجدالاقصی — و بر حمایت از ملت فلسطین تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان، ادعای دروغ عربستان که ملت یمن را به هدف قرار دادن مکه متهم می‌کند، اوج ورشکستگی اخلاقی و سیاسی این کشور و تلاشی آشکار برای تحریف افکار عمومی و فرار از جنایت‌ها و محاصره اقتصادی علیه یمن دانستند.

آنان تأکید کردند که هویت ایمانی ملت یمن، پاسداری از حرمین شریفین و اماکن مقدس را یک وظیفه اعتقادی و ثابت می‌داند که جای تردید و معامله ندارد.

به گفته آنان، قطب‌نمای یمنی‌ها همیشه به سمت مقابله با دشمن صهیونیستی و نقشه‌هایش در منطقه خواهد بود.

ادامه حمایت از نیروهای مسلح

مردم تعز بر ادامه بسیج عمومی و حمایت مردمی از تصمیم‌های راهبردی رهبری و نیروهای مسلح تأکید کردند و از عملیات نظامی که هدفش شکستن محاصره و تحمیل بازدارندگی مشروع در دفاع از حاکمیت و کرامت ملی است، حمایت کردند.

بیانیه پایانی راهپیمایی‌ها با حمد و ستایش خداوند آغاز شد. در این بیانیه، پیروزی‌ها به رهبری و نیروهای مسلح تبریک گفته شد، برای شهدا طلب رحمت، برای مجروحان طلب شفا، برای اسرا طلب آزادی و برای رزمندگان جبهه‌ها طلب ثبات شد.

در این بیانیه بر ادامه مسیر جهاد و مقابله با نیروهای متجاوز، و ادامه حمایت از نیروهای مسلح در اجرای معادلات «محاصره در برابر محاصره»، «تشدید در برابر تشدید» و هدف قرار دادن تحرکات دشمن تأکید شد؛ تا محاصره شکسته شود، تجاوز پایان یابد و حقوق مشروع ملت یمن به طور کامل بازگردد. این موضع بر پایه ایمان کامل به عادلانه بودن آرمان و حتمی بودن پیروزی است.

بیانیه تأکید کرد که ملت یمن حق طبیعی خود برای پاسخ به این تجاوز را با همه شکل‌های مشروع حفظ می‌کند و به رهبری و ارتش خود اختیار می‌دهد در زمان و شکل مناسب پاسخ دهند.

در این بیانیه همچنین بر پایبندی به مواضع ثابت در قبال مسائل امت اسلامی، به‌ویژه دفاع از مقدسات در برابر نقشه‌های دشمنان صهیونیست که نیات تجاوزکارانه خود را نسبت به مکه، مدینه و مسجدالاقصی آشکارا اعلام می‌کنند، و بر ثبات در دفاع از آرمان فلسطین و دیگر آرمان‌های عادلانه امت در کنار محور جهاد و مقاومت و آزادگان جهان اسلام تأکید شد.

بیانیه از همه نظام‌ها، احزاب و گروه‌ها خواست در میدان‌های موضع‌گیری واقعی و آبرومند، در کنار یمن بایستند یا با آن رقابت کنند تا راستین از دروغین در پاسداری از مقدسات و کرامت امت آشکار شود؛ تا ننگ و خواری بر دشمنان کافر و منافقان دروغین فرود آید و عزت و شرافت از آن مؤمنان راستین و وفادار باشد.

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