از نهضت جنگل تا جبهه مقاومت؛ روایت دکتر زادبر از نقش تاریخی گیلان در تحولات ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر علیرضا زادبر، فعال رسانه و پژوهشگر تاریخ معاصر شامگاه پنجشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ در اجتماع مردمی شهر رشت در میدان شهدای ذهاب، با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر اظهار کرد: جنگ به پایان نرسیده است و جمهوری اسلامی ایران همچنان در میانه یک جنگ پیچیده قرار دارد؛ جنگی که تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند با مدیریت زمان و ایجاد فرسایش اقتصادی و اجتماعی، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد، افزود: امروز باید ابعاد مختلف این تقابل را شناخت، چراکه ابزارهای جنگ تنها به موشک و تجهیزات نظامی محدود نیست و حوزه‌هایی مانند انرژی، نفت، گاز، ترانزیت و حتی تأمین کالا نیز می‌تواند به عرصه‌های فشار و تقابل تبدیل شود.

این پژوهشگر تاریخ معاصر با اشاره به جایگاه جبهه مقاومت در تحولات منطقه تصریح کرد: جبهه مقاومت امروز دارای ساحت‌های مختلفی است و تحولات یمن، لبنان و ایران را نمی‌توان جدا از یکدیگر تحلیل کرد؛ بلکه باید این رخدادها را در یک چارچوب کلان منطقه‌ای مورد بررسی قرار داد.

زادبر با تأکید بر اینکه پیروزی در یک درگیری تنها با پایان عملیات نظامی محقق نمی‌شود، گفت: پیروزی زمانی معنا پیدا می‌کند که دشمن از اهداف و برنامه‌های خود عقب‌نشینی کند. تجربه کشورهایی مانند عراق، سوریه و افغانستان نشان می‌دهد پایان یک درگیری نظامی الزاماً به معنای شکل‌گیری امنیت پایدار نیست و توجه به شرایط پس از جنگ نیز اهمیت اساسی دارد.

وی در ادامه سخنان خود به نقش تاریخی گیلان در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران اشاره کرد و گفت: گیلان همواره یکی از استان‌های اثرگذار در تاریخ معاصر کشور بوده و بسیاری از جریان‌های فکری و سیاسی از این منطقه وارد عرصه تحولات ایران شده‌اند.

این فعال رسانه با اشاره به نهضت جنگل و شخصیت میرزا کوچک‌خان اظهار کرد: در دوره‌ای که بخش‌هایی از کشور تحت فشار قدرت‌های خارجی همچون روسیه و انگلیس و همچنین استبداد داخلی قرار داشت، میرزا کوچک‌خان در گیلان نهضتی را شکل داد که علاوه بر ابعاد سیاسی و نظامی، به مسائل اجتماعی و معیشتی مردم نیز توجه داشت.

زادبر در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ میراث فرهنگی و هویتی گیلان خاطرنشان کرد: این استان سابقه‌ای طولانی در حوزه فرهنگ، مذهب و هویت ایرانی دارد و صیانت از این سرمایه تاریخی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

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