به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا زادبر، فعال رسانه و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران شامگاه پنجشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در رشت، به بررسی جایگاه تاریخی و فرهنگی استان گیلان در روند تحولات ایران پرداخت و بر ضرورت بازشناسی هویت این استان با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه و هنر تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی گیلان اظهار کرد: این استان در دوره‌های مختلف تاریخی، یکی از مراکز مهم اثرگذار در شکل‌گیری جریان‌های فکری، فرهنگی و سیاسی ایران بوده است و به‌ویژه در یکصد و پنجاه سال اخیر، بخش قابل توجهی از رویدادهای مهم کشور با نقش‌آفرینی مردم این منطقه همراه بوده است.

زادبر افزود: گیلان همواره در تولید فرهنگ و شکل‌دهی به هویت ایرانی و شیعی سهم داشته و از دوران مشروطه تا نهضت جنگل و سپس تحولات منتهی به انقلاب اسلامی، این استان یکی از پایگاه‌های مهم جریان‌های اجتماعی و فکری کشور به شمار می‌رفته است.

این پژوهشگر تاریخ معاصر با اشاره به نقش مردم گیلان در تحولات تاریخی کشور تصریح کرد: حضور گیلانی‌ها در فتح تهران و پایان استبداد صغیر، شکل‌گیری نهضت جنگل، فعالیت جریان‌های مختلف فکری و همچنین مشارکت در نهضت انقلاب اسلامی، نشان‌دهنده جایگاه ویژه این استان در تاریخ معاصر ایران است.

زادبر با انتقاد از برخی روایت‌های محدودکننده درباره گیلان گفت: یکی از آسیب‌های جدی هویتی این استان، ارائه تصویری نادرست از گیلان به‌عنوان منطقه‌ای صرفاً مصرف‌کننده و خدمات‌محور است؛ در حالی که این نگاه، بخش بزرگی از نقش تاریخی و فرهنگی این سرزمین را نادیده می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای حفظ و احیای هویت گیلان باید نخبگان، فعالان فرهنگی و هنرمندان وارد میدان شوند و این ظرفیت تاریخی را از طریق تولید فیلم، سریال، رمان، داستان، تئاتر، آثار پژوهشی و برنامه‌های آموزشی به نسل‌های آینده منتقل کنند.

زادبر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت سردار شهید نائینی، نقش رسانه را در میدان‌های جدید تقابل مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته شهید نائینی، شناخت دقیق او از اهمیت رسانه و ارتباط مؤثر با فعالان این حوزه بود.

وی افزود: شهید نائینی باور داشت رسانه می‌تواند در تبیین واقعیت‌ها و انتقال تجربه‌های جبهه مقاومت نقش‌آفرین باشد و به همین دلیل ارتباط نزدیکی با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برقرار کرد.

این فعال رسانه‌ای خاطرنشان کرد: بسیاری از اقدامات فرهنگی مرتبط با جبهه مقاومت، از جمله حضور هنرمندان در میدان‌های مرتبط و تولید آثار ماندگار، با نگاه و ابتکار شهید نائینی شکل گرفت و این مسیر باید با جدیت ادامه پیدا کند.

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