انفجار مرگبار در کوهات پاکستان؛ ۱۶ شهید و بیش از ۵۰ زخمی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی وقوع انفجاری شدید در نزدیکی یک مسجد و مقر پلیس در شهرستان کوهات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، دست‌کم ۱۶ نفر شهید و بیش از ۵۰ نفر زخمی شدند. پنج نفر از شهدا از نیروهای پلیس هستند.

بر اساس گزارش پلیس و مسئولان امدادی، این انفجار روز جمعه و هم‌زمان با حضور نمازگزاران برای اقامه نماز جمعه در مسجد رخ داد. ذوالفقار حمید، بازرس کل پلیس خیبر پختونخوا، اعلام کرد یک خودروی حامل مواد منفجره در نزدیکی مقر پلیس منفجر شده و شدت انفجار خسارات گسترده‌ای به مسجد و ساختمان‌های اطراف وارد کرده است.

در پی این انفجار، بخشی از ساختمان مسجد تخریب شد و یکی از دیوارهای آن فرو ریخت. نیروهای امدادی و گروه‌های نجات بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و عملیات جست‌وجو و امدادرسانی را در میان آوار آغاز کردند. مجروحان و پیکرهای شهدا برای درمان و شناسایی به بیمارستان مرکزی شهرستان کوهات منتقل شدند. مسئولان امدادی اعلام کرده‌اند عملیات جست‌وجو برای یافتن افراد احتمالی گرفتار در زیر آوار ادامه دارد.

هم‌زمان با وقوع انفجار، دست‌کم دو فرد مسلح تلاش کردند وارد محوطه مجتمع پلیس شوند که در پی آن، میان مهاجمان و نیروهای پلیس تبادل آتش صورت گرفت. مقام‌های محلی اعلام کرده‌اند عملیات نیروهای امنیتی برای مهار مهاجمان ادامه دارد و بر اساس گزارش‌های اولیه، یکی از مهاجمان نیز در جریان این درگیری کشته شده است.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است؛ با این حال، برخی منابع محلی احتمال دست داشتن تحریک طالبان پاکستان را مطرح کرده‌اند. این گروه پیش‌تر نیز به دست داشتن در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیرنظامیان در پاکستان متهم شده است.

این حادثه در شرایطی رخ داده که طی روزهای اخیر، درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلح در مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا افزایش یافته است. روز پنجشنبه نیز در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر حرکت کاروان نیروهای امنیتی در شهرستان هنگو، شش نیروی امنیتی جان خود را از دست دادند. پس از آن نیز خبر رسید که ۱۰ فرد مظنون به عضویت در گروه‌های مسلح در جریان عملیات نیروهای نظامی در مناطق شمالی وزیرستان و هنگو کشته شده‌اند.

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