به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، در بیانیه‌ای انفجار بمب در نزدیکی مسجد در شهرستان کوهات را به‌شدت محکوم کرد.

وی با محکوم کردن این اقدام تروریستی اظهار داشت: هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌گناه در نزدیکی مسجد، اقدامی بزدلانه، تأسف‌بار و به‌شدت محکوم است و چنین جنایتی نباید نادیده گرفته شود.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان خواستار ارائه فوری و کامل خدمات درمانی به ده‌ها مجروح این حادثه شد و تأکید کرد که در روند درمان آنان نباید هیچ‌گونه کوتاهی صورت گیرد و تمامی امکانات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز باید در اختیار مجروحان قرار گیرد.

نقوی با اشاره به تلاش عناصر آشوبگر برای برهم زدن امنیت کشور افزود: این عناصر درصدد هستند فضای صلح و امنیت در پاکستان را مختل کنند؛ ازاین‌رو، حفظ وحدت و همبستگی در جامعه و خنثی‌سازی توطئه‌های آنان ضروری است.

وی در پایان از نهادهای مسئول خواست تمامی ابعاد و حقایق این انفجار را به‌طور کامل روشن کنند و عاملان آن را شناسایی و بازداشت کرده و برای رسیدگی قانونی و اجرای عدالت به مراجع قضایی معرفی کنند.

حجت‌الاسلام بشارت حسین زاهدی، مدیر دفتر شورای علمای شیعه پاکستان در بخش قم، نیز انفجار خونین در نزدیکی مقر پلیس و مسجد در شهرستان کوهات را به‌شدت محکوم کرد و هدف قرار دادن شهروندان بی‌گناه، نمازگزاران و نیروهای امنیتی را اقدامی بزدلانه و جنایت‌بار دانست.

وی با ابراز تأسف و تأثر عمیق از تلفات جانی این حادثه اظهار داشت: عناصر شرور با ایجاد ناامنی و گسترش ترس و وحشت در کشور، درصدد برهم زدن ثبات و آرامش جامعه هستند. در چنین شرایط حساسی، همه مذاهب و اقشار جامعه باید با حفظ وحدت، برادری و همبستگی، در برابر ناامنی ایستادگی کرده و توطئه‌های شوم دشمنان را خنثی کنند.

حجت‌الاسلام زاهدی تأکید کرد: مقابله با تروریسم و ناامنی، مسئولیتی همگانی است و همه مردم باید با اتحاد و همکاری، در مسیر تأمین صلح، امنیت و ثبات کشور نقش‌آفرینی کنند.

مدیر دفتر شورای علمای شیعه پاکستان در بخش قم در پایان از دولت و مسئولان ذی‌ربط خواست هرچه سریع‌تر امکانات و خدمات درمانی مناسب و پیشرفته را در اختیار مجروحان قرار دهند، تمامی ابعاد و حقایق این حادثه را برای افکار عمومی روشن کنند و عاملان آن را شناسایی و بازداشت کرده و مطابق قانون به مجازات برسانند.

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