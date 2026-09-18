البرادعی: «عقل جمعی اعراب» تقریباً از کار افتاده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد البرادعی، معاون رئیس‌جمهور پیشین مصر و رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «ذهن جمعی اعراب در حال حاضر به دلیل اختلافات و تفرقه‌ها، در برهه‌ای حساس که نظام جهانی در ابعاد مختلف ژئوپلیتیکی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری در حال بازسازی است و تقریباً از کار افتاده است.»

وی در ادامه نوشت: «باید فوراً واقعیت کنونی‌مان را به شکل جامع و صادقانه بازنگری کنیم و حتماً بر سر چشم‌انداز و راهبردی که تمامی اندیشه‌ها و دیدگاه‌های اعراب را در بر بگیرد، توافق کنیم؛ پیش از آنکه با نظام جدیدی روبه‌رو شویم که بیش از پیش حقوق و منافع ما را پایمال کند و ما نشانه‌های چنین وضعیتی را از هم‌اکنون می‌بینیم.»

پیش از این نیز البرادعی درباره وضعیت امنیتی منطقه خاورمیانه هشدار داده و در یادداشتی چهار عامل را برشمرده بود که موجب می‌شوند شرایط از «بد به بدتر» تغییر کند.

وی در آن یادداشت نوشته بود: «منطقه اکنون به شبکه‌ای پیچیده از اهداف متضاد و مبهم، جنگ‌های نیابتی و ائتلاف‌های موقت تبدیل شده است. ما از وضعیت بد به سمت شرایط بدتر حرکت می‌کنیم.»

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