۲۰۰ شب ایستادگی مردم، سناریوی فرسایش اجتماعی دشمن را ناکام گذاشت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به تداوم حضور و همبستگی مردم ایران در ۲۰۰ شب پیاپی، اظهار کرد: در روان‌شناسی بحران و نظریه‌های جنگ ترکیبی، گزاره‌ای تثبیت‌شده وجود دارد مبنی بر اینکه هر جامعه‌ای در برابر فشارهای فرسایشی، بازه زمانی محدودی برای تاب‌آوری دارد و پس از عبور از یک آستانه بحرانی، نشانه‌های فروپاشی درونی یا انفعال عمومی پدیدار می‌شود.

وی افزود: کانون‌های طراحی فشار علیه ایران نیز در جریان تجاوز ددمنشانه و وحشیانه خود به خاک مقدس و پاک کشورمان، بر همین فرضیه سرمایه‌گذاری کردند؛ تشدید جنگ شناختی، تحریم‌های همه‌جانبه و عملیات روانی با هدف گسستن پیوند میان ملت، حاکمیت و ارزش‌ها.

امانی ادامه داد: اما امروز که ۲۰۰ شب پیاپی از حضور، همبستگی و مقاومت سازمان‌یافته و خودجوش آحاد مردم ایران در دفاع از مرزهای سرزمینی، مبانی هویتی و اصول اعتقادی کشور سپری می‌شود، این سناریوی دشمن بار دیگر در بوته آزمون میدانی ابطال شده است.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: ۲۰۰ شب حضور مداوم، یک رخداد گذرا یا برانگیختگی هیجانی زودگذر نیست؛ بلکه دلالت بر یک آگاهی عمیق تاریخی و راهبردی در لایه‌های جامعه ایران دارد.

وی گفت: این ایستادگی ۲۰۰ شبه نشان داد که در ذهنیت جمعی ایرانیان، مرزهای جغرافیایی و مرزهای اعتقادی تفکیک‌ناپذیرند.

امانی با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه ایران افزود: تلاش گسترده دشمن برای قطبی‌سازی جامعه، القای فرسایش ملی و تصویرسازی از یک ملت خسته و مستأصل، دقیقاً در نقطه‌ای متوقف شد که جامعه پیامدهای نهایی تسلیم و وادادگی را به‌درستی بازشناسی کرد؛ به تاراج رفتن امنیت، تضعیف حاکمیت ملی و هدف قرار گرفتن ریشه‌های هویتی کشور.

وی در ادامه به آثار حضور مستمر مردم در این مدت اشاره کرد و گفت: حضور مستمر مردم در این ۲۰۰ شب، ابعاد مختلف جنگ نامتقارن دشمن را خنثی ساخت.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی توضیح داد: در حوزه ادراکی، توهم شکاف غیرقابل‌ترمیم را نقش بر آب کرد؛ در حوزه امنیتی، هزینه هرگونه خطای محاسباتی دشمن را به اوج رساند و در عرصه دیپلماسی، پشتوانه اصلی بازیگران عرصه دیپلماسی کشور را به نمایش گذاشت.

امانی افزود: دشمن که بر پایه گزارش‌های اندیشکده‌های خود گمان می‌برد فشارهای متوالی، توان کنشگری ملی را می‌سوزاند، اکنون با پدیده‌ای مواجه شده است که در آن هر تهدید بیرونی، به شتاب‌دهنده انسجام درونی و وحدت ملی بدل شده است.

وی رمز این استقامت مستمر را در ماهیت پیوندهای هویتی ایران دانست و اظهار کرد: رمز این استقامت مستمر را باید در ماهیت پیوندهای هویتی این سرزمین جست‌وجو کرد.

امانی تأکید کرد: مردم نشان دادند که گلایه‌ها، دشواری‌ها و مطالبات معیشتی، هرگز به معنای چشم‌پوشی از اصل صیانت از ایران و ارزش‌های بنیادین آن نیست.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ۲۰۰ شب استواری در برابر پیچیده‌ترین کارزارهای رسانه‌ای و فشارهای بیرونی، حامل این پیام صریح برای طراحان تحریم و تهدید است که جامعه ایران ماهیتی فراتر از محاسبات آماری و خطی دارد و هر زمان که موجودیت، امنیت و عقایدش نشانه‌روی شود، به سدی یکپارچه در برابر تجاوز و تفرقه تبدیل می‌گردد.

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