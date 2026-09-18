حشد الشعبی یک داعشی را در کرکوک بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سازمان حشد الشعبی در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای امنیتی حشد الشعبی، پس از دریافت مجوزهای قضایی لازم، یکی از افراد مهم تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق را در استان کرکوک بازداشت کردند.

در این بیانیه آمده است که این عملیات بر اساس اطلاعات دقیق و موثق اطلاعاتی انجام شد و نیروهای امنیتی پس از شناسایی دقیق محل حضور فرد موردنظر در استان کرکوک، مأموریت خود را در چارچوب‌های قانونی اجرا کردند و وی بدون مانع قابل توجهی بازداشت شد.

حشد الشعبی افزود: اطلاعات اولیه نشان می‌دهد فرد بازداشت‌شده با شماری از عناصر و فرماندهان سابق گروه تروریستی داعش ارتباط داشته است.

در ادامه این بیانیه آمده است که تحقیقات همچنین نشان داده عموی فرد بازداشت‌شده در گذشته منصب موسوم به «والی دجله» در گروه داعش را بر عهده داشته است؛ موضوعی که بر اهمیت این هدف امنیتی و ضرورت پیگیری بیشتر پرونده وی افزوده است.

بر اساس اعلام حشد الشعبی، فرد بازداشت‌شده به اداره مربوطه منتقل شده است تا اقدامات قانونی لازم درباره وی انجام شود و پرونده او برای تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع شود.

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