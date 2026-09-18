قالیباف به ژنرال آمریکایی: با کابوس واقعی خود کنار بیایید

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمدباقر قالیباف در پاسخ به ژنرال آمریکایی دن کین نوشت: آنچه روزی برایتان کابوسی وحشتناک بود، الان به یک واقعیت تبدیل شده است، با آن کنار بیایید.

ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا پیش از این در کنفرانس نیروی هوا و فضا و سایبری ارتش آمریکا گفته بود:

از این به بعد باید این فرض را مبنا قرار دهیم که یگان‌ها و آرایش‌های نظامی ما توسط سامانه‌های خودمختار شکار خواهند شد، در سراسر طیف فرکانسی با اخلال مواجه خواهند شد و به‌صورت لحظه‌ای ردیابی خواهند شد.

قالیباف در پاسخ به ژنرال کین، در حساب کاربری خود نوشت:

دورانی که در آن F-۳۵‌ها و F-۱۵‌های شما شکار می‌شوند و شما مجبورید گزارش دهید که فقط آسیب دیده‌اند، همین حالا هم آغاز شده است. چیزی که زمانی صرفاً یک کابوس وحشتناک بود، اکنون به واقعیت روزمره تبدیل شده است. با آن کنار بیایید.

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