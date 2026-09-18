به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود آنکه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا از نزدیک شدن خود به اتخاذ یک تصمیم بزرگ درباره ایران سخن گفته بود، روز گذشته بار دیگر از احتمال دستیابی به توافق با تهران صحبت کرد. ترامپ مدعی شد که ایران در حال حاضر می‌خواهد به توافق برسد، زیرا از همه جهت در حال ضرر کردن است. او همچنین افزود که در صورتی درباره توافق فکر خواهد کرد که توافقی که ایران می‌خواهد، درست باشد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این اظهارات ترامپ همزمان با آن مطرح می‌شود که تهران محدودیت‌های خود را علیه کشتی‌هایی که قوانین عبور از تنگه هرمز را نقض می‌کنند، تشدید کرده است. اقدامی که در واکنش به گسترش استفاده دولت آمریکا از ابزارهای محاصره و تحریم صورت می‌گیرد.

داده‌های ردیابی کشتی‌ها که خبرگزاری «رویترز» آنها را منتشر کرده، نشان می‌دهد که روز پنجشنبه تنها چهار کشتی باری از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. این رقم در مقایسه با شش کشتی در روز قبل کاهش یافته و فاصله زیادی با میانگین حدود ۱۶ کشتی در ۱۰ روز پیش از آن دارد.

این داده‌ها همچنین از ادامه کاهش شدید تردد دریایی در این گذرگاه حکایت دارد. البته باید توجه داشت که آمار اولیه لزوماً شامل کشتی‌هایی نمی‌شود که برای جلوگیری از شناسایی، دستگاه‌های فرستنده و گیرنده خود را خاموش می‌کنند.

در تحولی میدانی مرتبط با این موضوع، نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که نفتکش «ترند» با پرچم توگو مورد اصابت قرار گرفته و در پی آن در داخل نفتکش آتش‌سوزی رخ داده و حرکت آن متوقف شده است. نیروی دریایی سپاه هشدار داد که عبور غیرقانونی از تنگه هرمز چیزی جز نابودی کشتی‌های متخلف به دنبال نخواهد داشت.

در مقابل، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا(سنتکام) ادعا کرد که از زمان ازسرگیری محاصره دریایی ایران، مسیر ۱۰۵ کشتی تجاری را تغییر داده است. این اقدام در شرایطی انجام شده که دامنه فشارهای آمریکا در حال گسترش به کانال‌های مالی و لجستیکی مرتبط با تهران است.

در همین چارچوب، سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت که واشنگتن، اقداماتی را علیه بانک‌هایی در امارات متحده عربی و ترکیه آغاز کرده است. اقدامی که به گفته او در ارتباط با حمایت از شرکت هواپیمایی ایرانی «ماهان‌ایر» صورت گرفته است.

همچنین خبرنگار «فاکس بیزنس» گزارش داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا یکی از مقام‌های ارشد خود را به امارات، ترکیه، عمان و بریتانیا اعزام کرده است تا درباره تقویت کارزار فشار اقتصادی و هماهنگی با این کشورها گفت‌وگو کند.

این اقدامات بخشی از روند گسترده‌تری است که صنعت هوانوردی ایران و شبکه‌های مرتبط با شرکت هواپیمایی «ماهان‌ایر» را هدف گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر نیز از اعمال تحریم علیه نهادها و افرادی خبر داده بود که آنها را به ارائه خدمات و حمایت از این شرکت متهم کرده بود. افزایش فشارها نیز موجب شده شرکت هواپیمایی «ماهان‌ایر» شماری از پروازهای خارجی خود را تعلیق کند.

تهران: گزینه‌ها و اراده کافی برای مقابله داریم

در تهران، مقام‌های ایرانی در واکنش به تشدید فشارهای آمریکا بر تداوم توانایی کشور برای مقابله تأکید کردند.

«بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ایران، گزینه‌های کافی برای دفاع از خود در اختیار دارد. اما فراتر از این گزینه‌ها، ما اراده‌ای قوی برای دفاع از کشورمان داریم.

او همچنین تأکید کرد که تهران صرف‌نظر از میزان فشارها از این شرایط عبور خواهد کرد.

«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت که عصر تعقیب جنگنده‌های «F-35» و «F-15» آغاز شده است.

«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه هم تبلیغات آمریکا را ساده‌لوحانه توصیف کرد و گفت که این تبلیغات، ذهنیتی را که پشت جنگی که آمریکا علیه ایران به راه انداخته است، آشکار می‌کند.

تلاش تازه پاکستان برای میانجی‌گری

همزمان با این تشدید تنش‌ها، تحرک جدیدی از سوی پاکستان در مسیر میانجی‌گری شکل گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان، عازم ایران خواهد شد و در این سفر درباره پیامدهای تشدید تنش در یمن، امنیت منطقه‌ای و موضوعات دیگر گفت‌وگو خواهد کرد.

این سفر پس از چند دور تماس میان اسلام‌آباد و تهران انجام می‌شود که در آنها موضوعاتی همچون کاهش تنش، بازگشایی تنگه هرمز و تلاش برای دستیابی به یک راه‌حل از مسیر مذاکره مورد بحث قرار گرفته بود.

در حالی که ترامپ تلاش می‌کند این دیدگاه را مطرح کند که فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا، ایران را به درخواست برای توافق سوق می‌دهد، مجله «فارن پالیسی» ارزیابی متفاوتی از روند جنگ ارائه کرده است.

این مجله معتقد است که ایالات متحده آمریکا در دستیابی به اهداف اصلی راهبردی خود موفق نبوده است.

بر اساس ارزیابی این نشریه، جنگ علیه ایران، نقاط ضعف در استقرار نظامی آمریکا را آشکار کرده و فشار بر نیروها و مهمات را افزایش داده است. در حالی که دستاوردهای آمریکا در داخل ایران محدود باقی مانده‌اند.

این گزارش در نهایت نتیجه گرفته که در یکی از ابعاد اصلی، این درگیری به نبردی بر سر نفت و مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز، تبدیل شده و نتیجه آن برای واشنگتن، یک فاجعه راهبردی بوده است.

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