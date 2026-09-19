شش سناتور خواستار تحقیق درباره حمله آمریکا به مراسم عروسی در ایران شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شش سناتور دموکرات آمریکایی با ابراز نگرانی درباره حمله مرگبار اول سپتامبر به یک مراسم عروسی در ایران، خواستار انجام تحقیقات کامل و بی‌طرفانه درباره این حادثه و انتشار عمومی نتایج آن شدند.

برایان شاتز، پتی موری، جین شاهین، جک رید، مارک وارنر و کریس کونز در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که گزارش‌های مربوط به این حادثه نیازمند بررسی دقیق است.

این حمله در اول سپتامبر در منطقه کوهستک ایران رخ داده و در جریان آن چهار غیرنظامی، از جمله چند زن و کودک، به شهادت رسیدند و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند.

سناتورهای آمریکایی با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از یک بمب آمریکایی در این حمله، خواستار تحقیق درباره چگونگی وقوع حادثه و مشخص شدن مسئولیت آن شدند.

این مقامات تأکید کردند که نتایج این تحقیقات باید در اختیار کنگره و افکار عمومی آمریکا قرار گیرد.

این درخواست در حالی مطرح شده که سناتورهای مذکور در بیانیه خود، مسئولیت قطعی حمله را اعلام نکرده‌اند و از ضرورت انجام تحقیقات برای روشن شدن ابعاد حادثه سخن گفته‌اند.

بیانیه مشترک این شش سناتور در وب‌سایت رسمی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا منتشر شده است.

پیشتر روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده بود که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال بررسی این احتمال است که حمله‌ای که سه‌شنبه گذشته خانه‌ای محل برگزاری مراسم عروسی در جنوب ایران را هدف قرار داد، ناشی از اصابت یک بمب آمریکایی باشد که هدف نزدیک خود را از دست داده است.

همچنین خبرگزاری رویترز در گزارشی با استناد به تحلیل چهار کارشناس تسلیحاتی از تصاویر و ویدئوهای تأییدشده، اعلام کرده بود که حمله به مراسم عروسی در منطقه کوهستک در جنوب ایران نه ناشی از خطای پدافند هوایی ایران و نه ناشی از برخورد ترکش یا مهمات آمریکایی منحرف‌شده، بلکه ناشی از اصابت مستقیم مهمات ایالات متحده بوده است.

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