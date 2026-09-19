به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی اختصاصی از وجود اختلاف میان آمار داخلی و آمار عمومی پنتاگون درباره تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران خبر داد و نوشت که شمار واقعی کشته‌های نظامی آمریکا از رقم اعلام‌شده در پایگاه رسمی وزارت جنگ این کشور بیشتر است.

این روزنامه به نقل از شش مقام آمریکایی مطلع از داده‌های داخلی وزارت جنگ گزارش داد که از زمان آغاز درگیری‌ها در ۲۸ فوریه، دست‌کم ۲۲ نظامی آمریکایی جان خود را از دست داده‌اند؛ رقمی که چهار نفر بیشتر از آمار ثبت‌شده در پایگاه عمومی «سامانه تحلیل تلفات دفاعی» (DCAS) پنتاگون است.

بر اساس این گزارش، یکی دیگر از مقامات رقم تلفات نظامی آمریکا را ۲۳ نفر اعلام کرده است. وی همچنین گفت سه پیمانکار آمریکایی مستقر در منطقه نیز از زمان آغاز عملیات‌های نظامی جان خود را از دست داده‌اند.

در مقابل، پایگاه عمومی تلفات پنتاگون تا روز جمعه ۱۸ مورد مرگ نظامیان آمریکایی را ثبت کرده بود. واشنگتن‌پست تأکید کرده است که این اختلاف آماری تنها به یک رقم محدود نمی‌شود و جزئیات مربوط به برخی تلفات اضافی، از جمله هویت قربانیان، زمان، محل و چگونگی مرگ آنها، همچنان مشخص نیست.

مقام‌های مطلع از آمار بالاتر تلفات، نسبت به ثبت نشدن این موارد در پایگاه عمومی پنتاگون ابراز نگرانی کرده‌اند. وزارت جنگ آمریکا نیز از پاسخ‌گویی به پرسش‌های واشنگتن‌پست درباره علت این مغایرت خودداری کرده است.

این نخستین بار نیست که نحوه ثبت تلفات جنگ ایران در سامانه رسمی پنتاگون با پرسش و انتقاد مواجه می‌شود. واشنگتن‌پست پیش‌تر گزارش داده بود که در پی ازسرگیری درگیری‌ها، چهار مورد از کشته‌های نظامی آمریکا از پایگاه رسمی تلفات حذف و سپس در طبقه‌بندی جداگانه‌ای با عنوان «عملیات‌های اضطراری برون‌مرزی» ثبت شدند. پنتاگون در آن زمان این مسئله را ناشی از اختلال موقت در پردازش داده‌ها دانسته بود.

گزارش جدید واشنگتن‌پست می‌افزاید که نحوه ثبت تلفات نظامی صرفاً مسئله‌ای مربوط به شفافیت عمومی نیست و می‌تواند بر سوابق نظامیان، تحقیقات مربوط به نحوه مرگ آنان و مزایای بازماندگان نیز تأثیر بگذارد. بر اساس مقررات نظامی آمریکا، پس از مرگ یک نظامی، درباره اینکه مرگ وی در حین انجام وظایف رسمی رخ داده است یا نه، تحقیق می‌شود و نتایج این بررسی می‌تواند در تعیین برخی مزایای خانواده او مؤثر باشد.

بر اساس آخرین آمار عمومی پنتاگون که واشنگتن‌پست به آن استناد کرده است، بیش از ۸۲۰ نظامی آمریکایی نیز از زمان آغاز جنگ با ایران زخمی شده‌اند. این در حالی است که اختلاف بر سر نحوه ثبت تلفات و هزینه‌های جنگ، همزمان با ادامه درگیری‌ها، به یکی از موضوعات مورد توجه در کنگره آمریکا تبدیل شده است.

واشنگتن‌پست همچنین گزارش داده است که در ماه‌های گذشته، نحوه اعلام و طبقه‌بندی تلفات نظامی آمریکا با انتقادهایی در کنگره مواجه شده است. شماری از قانون‌گذاران آمریکایی خواستار شفافیت بیشتر درباره هزینه‌های انسانی و مالی جنگ شده‌اند و برخی نیز اقداماتی را برای جلوگیری از تغییر یا طبقه‌بندی مجدد داده‌های مربوط به تلفات نظامیان دنبال می‌کنند.

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