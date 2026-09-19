تشدید اختلافات در واشنگتن بر سر عملکرد هگست و مدیریت جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «وال‌استریت ژورنال» از افزایش نارضایتی در کنگره آمریکا از عملکرد «پیت هگست»، وزیر جنگ این کشور، خبر داد؛ اختلافاتی که در پی برکناری یا جلوگیری از ارتقای شماری از فرماندهان نظامی، انتقادها درباره سیاسی‌شدن ارتش و نحوه مدیریت جنگ با ایران، روابط میان وزیر جنگ و قانون‌گذاران را بیش از گذشته متشنج کرده است.

هگستاخیراً از یک رأی‌گیری احتمالی در مجلس نمایندگان برای برکناری خود دور ماند؛ چراکه «مایک جانسون»، رئیس مجلس نمایندگان، جلسات این مجلس را تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر به تعویق انداخت. هم‌زمان، «توماس مَسی»، نماینده جمهوری‌خواه، در ۱۵ سپتامبر طرح مواد استیضاح هگست را ارائه کرد و او را از جمله به ادامه عملیات نظامی در ایران بدون مجوز کنگره متهم کرد.

یکی از محورهای اصلی اختلاف، تغییرات گسترده در سطوح عالی فرماندهی ارتش آمریکا است. «دان بیکن»، نماینده جمهوری‌خواه ایالت نبراسکا، به وال‌استریت ژورنال گفت که از برکناری یا محروم شدن حدود ۸۰ ژنرال و دریاسالار از فرصت ارتقا نگران است. گزارش‌های دیگر نیز تعداد فرماندهان ارشد برکنارشده یا کنارگذاشته‌شده از روند ارتقا را بیش از ۸۰ نفر برآورد کرده‌اند.

تنش میان هگست و کنگره در موضوعات دیگری نیز آشکار شده است. کمیته نیروهای مسلح سنا که در اختیار جمهوری‌خواهان است، از حمایت از نامزدی «شان پارنل»، دستیار هگست در امور روابط عمومی، برای تصدی وزارت ارتش خودداری کرده است. قانون‌گذاران همچنین از تعداد اندک جلسات توجیهی هگست برای اعضای کنگره درباره مسائل مرتبط با وزارت جنگ انتقاد کرده‌اند.

وال‌استریت ژورنال هشدار داده است که تیره‌شدن روابط هگست با کنگره می‌تواند تلاش‌های پنتاگون برای دریافت بودجه بیشتر را با مشکل مواجه کند.

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