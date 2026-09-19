آیت‌الله رضا رمضانی، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با تجلیل از تداوم حضور مردم در اجتماعات شبانه، دویستمین شب این حرکت مردمی را جلوه‌ای از ایستادگی، بصیرت و اراده ملت ایران دانست و گفت: استمرار این حضور نشان می‌دهد که ملت ایران در دفاع از آرمان‌ها، استقلال و عزت خود، از میدان خارج نخواهد شد.

وی با بیان اینکه تداوم این حرکت مردمی را باید فراتر از یک اجتماع معمولی دید، اظهار کرد: وقتی یک حرکت مردمی با چنین استمرار و اراده‌ای ادامه پیدا می‌کند، می‌توان آن را یک پدیده کم‌نظیر و یک میدان بزرگ مجاهدت دانست. این حضور، قدرت یک ملت را در برابر دشمنان به نمایش می‌گذارد و فرصتی ارزشمند است که باید قدر آن را دانست و از ظرفیت‌های آن برای تقویت همبستگی، امید و اراده ملی بهره گرفت.

خون شهید می‌تواند جامعه را به حرکت درآورد

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه فرهنگ شهادت در جامعه اسلامی افزود: خون شهید دارای قدرتی عظیم در بیدارسازی و حرکت‌آفرینی در جامعه است؛ قدرتی که می‌تواند اراده‌ها را زنده و ملت‌ها را برای دفاع از آرمان‌های خود متحد کند.

آیت‌الله رمضانی این اثرگذاری را با تعابیر قرآنی همچون «عصای موسی» و «ید بیضا» مقایسه کرد و گفت: خون شهید می‌تواند حقیقت را آشکار و صحنه را دگرگون کند. آنچه امروز در استمرار حضور مردم مشاهده می‌شود، جلوه‌ای از همین حقیقت است؛ مردمی که با وجود دشواری‌ها همچنان در صحنه حضور دارند و بر آرمان‌های خود تأکید می‌کنند.

وی مسئله خون‌خواهی شهدا و «امام شهید» را موضوعی مهم و ضروری خواند و تأکید کرد: نباید اجازه داد یاد، راه و مطالبه خون شهدا به مرور زمان به حاشیه رانده شود. زنده نگه داشتن یاد شهدا صرفاً یک مسئله عاطفی نیست، بلکه به معنای تداوم راه و آرمانی است که آنان برای آن جان خود را تقدیم کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت توجه به مسئله خون‌خواهی شهدای امت اسلامی اظهار داشت: شهادت شهدای میناب، دانشمندان و فرماندهان ما و به‌ویژه شهادت امام شهید، مسئله‌ای مهم و فراموش‌نشدنی است که باید ابعاد آن مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه مصلح و امام بزرگ شیعیان جهان، نایب امام زمان(عج) و رهبر بزرگ امت اسلامی به شهادت رسیده است و از این منظر، اولیای دم او تنها یک فرد یا خانواده نیستند، بلکه امت اسلامی خود را صاحب این حق می‌داند و از حق خون‌خواهی شهدای خود نخواهد گذشت.

مقاومت یک نظریه منفعلانه نیست؛ راهبردی برای صیانت از استقلال ملت‌هاست

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر ضرورت تبیین عمیق‌تر «نظریه مقاومت» اظهار کرد: امروز بیش از گذشته نیازمند تقویت مبانی فکری و نظری مقاومت هستیم. مقاومت در نگاه ما صرفاً یک واکنش سیاسی یا مقطعی نیست، بلکه امری برخاسته از فطرت و عقل انسان و دفاع از عزت، استقلال و حقوق ملت‌هاست.

وی افزود: مقاومت به معنای انفعال یا صرفاً تحمل فشار نیست؛ بلکه به معنای شناخت دقیق میدان، تشخیص وظیفه، افزایش توان داخلی و ایستادگی آگاهانه در برابر فشارهاست. شناخت وظیفه در چنین شرایطی اهمیت ویژه‌ای دارد و جامعه‌ای که دشمن، ظرفیت‌های خود و اقتضائات میدان را به‌درستی بشناسد، می‌تواند تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ کند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها، مجموعه‌ها و نیروهای اجتماعی باید در این عرصه دست به دست یکدیگر بدهند. مقاومت زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که به یک اراده جمعی تبدیل شود و هر بخش از جامعه مسئولیت خود را در این میدان به‌درستی بشناسد.

شناخت عمیق دشمن، لازمه موفقیت در میدان مقاومت است

آیت‌الله رمضانی یکی از الزامات امروز کشور را «دشمن‌شناسی عمیق و واقع‌بینانه» دانست و گفت: نباید دشمن را سطحی شناخت. شناخت اهداف، روش‌ها، ابزارها و تجربه تاریخی مواجهه دشمنان با ملت ایران می‌تواند ما را در انتخاب مسیر درست یاری کند.

وی با اشاره به سیاست‌های آمریکا در قبال ایران طی دهه‌های گذشته اظهار کرد: تجربه تاریخی روابط ایران و آمریکا، به‌ویژه در دهه‌های گذشته، باید با دقت مورد مطالعه قرار گیرد. از نگاه ما، آمریکا همواره به دنبال تأمین منافع و گسترش نفوذ خود در ایران بوده و حتی تجربه گروه‌ها و افرادی که به آمریکا اعتماد یا از آن درخواست حمایت کرده‌اند، نشان داده است که چنین اتکایی الزاماً به حفظ منافع آنان منجر نشده است.

وی افزود: ایران از ظرفیت‌های انسانی، طبیعی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بسیار بزرگی برخوردار است و طبیعی است که قدرت‌های بزرگ برای بهره‌مندی از چنین ظرفیت‌هایی برنامه داشته باشند. از این رو، حفظ استقلال کشور و جلوگیری از سلطه و بهره‌کشی از ثروت‌های ملی نیازمند هوشیاری مستمر است.

اراده ملت‌ها می‌تواند معادلات قدرت را تغییر دهد

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ملت ایران در عرصه مقاومت به الگویی برای بسیاری از ملت‌ها تبدیل شده است، گفت: تجربه ملت ایران نشان داده است هرگاه مردم با اراده‌ای قوی و آگاهانه وارد میدان شوند، می‌توانند در برابر فشارها بایستند و معادلات را تغییر دهند.

وی افزود: قدرت حقیقی تنها در تجهیزات و امکانات مادی خلاصه نمی‌شود. اراده ملی، انسجام اجتماعی، ایمان و حضور مردم از مؤلفه‌های مهم قدرت یک کشور است. ملتی که برای استقلال و آینده خود اراده داشته باشد، ظرفیت عبور از دشوارترین شرایط را نیز خواهد داشت.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به جریان‌های مقاومت منطقه، از جمله مقاومت مردم یمن، اظهار کرد: آنچه در یمن و دیگر عرصه‌های مقاومت مشاهده می‌شود، از منظر جریان مقاومت نمونه‌ای از نقش اراده و حضور مردم در تغییر معادلات است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد حضور ملت‌ها در میدان می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت تبدیل شود.

حضور مردم بزرگ‌ترین پشتوانه کشور است

وی با تأکید بر اینکه هر جا مردم در صحنه حضور داشته باشند، ظرفیت پیروزی و عبور از مشکلات افزایش می‌یابد، افزود: سرمایه اصلی نظام اسلامی مردم هستند و هیچ ظرفیتی را نباید جایگزین این سرمایه کرد. حفظ اعتماد مردم، شنیدن مطالبات آنان و تقویت امید اجتماعی از مسئولیت‌های مهم مدیران و مسئولان کشور است.

آیت‌الله رمضانی تداوم اجتماعات شبانه را نیز از همین منظر قابل توجه دانست و گفت: دویست شب استمرار حضور مردم را نمی‌توان یک اتفاق ساده تلقی کرد. این حضور حامل پیام است و باید ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن به‌درستی فهم و برای تقویت وحدت و انسجام ملی از این ظرفیت استفاده شود.

در کنار بیان مشکلات باید امید و راه‌حل را نیز به جامعه ارائه کرد

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل اجرایی و مشکلات اقتصادی و زیرساختی کشور پرداخت و ضمن قدردانی از اهتمام دولت برای حل مشکلات مردم، بر ضرورت تقویت امید اجتماعی تأکید کرد.

وی گفت: باید از تلاش‌های دولت و همه مدیرانی که برای کاهش مشکلات مردم فعالیت می‌کنند تشکر کرد، اما در کنار آن، نوع سخن گفتن مسئولان با جامعه نیز اهمیت فراوانی دارد. بیان مشکلات و محدودیت‌ها ضروری است، ولی نباید به گونه‌ای سخن گفته شود که نتیجه آن گسترش نگرانی و ناامیدی در جامعه باشد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره احتمال کمبود انرژی در فصول سرد سال افزود: مسئولان در کنار تشریح واقعیت‌ها باید برنامه، راهکار و ظرفیت‌های عبور از مشکلات را نیز برای مردم تبیین کنند. اگر تنها از کمبود برق، گاز یا سایر مشکلات سخن گفته شود، بدون آنکه برنامه و راه‌حل نیز برای جامعه تشریح شود، ممکن است به تضعیف امید عمومی منجر شود.

تاب‌آوری ملی باید در همه عرصه‌ها تقویت شود

وی «افزایش تاب‌آوری ملی» را یکی از ضرورت‌های مهم کشور دانست و اظهار کرد: امروز باید تاب‌آوری خود را در همه سطوح افزایش دهیم. این مسئله فقط مربوط به مردم نیست؛ دستگاه دیپلماسی، مدیران، مجموعه‌های اجرایی، بخش اقتصادی، نیروهای اجتماعی و همه ارکان کشور باید از قدرت و تاب‌آوری لازم برخوردار باشند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: مردم ایران تاکنون با وجود مشکلات اقتصادی، گرانی‌ها و فشارهای مختلف، ظرفیت بالایی از صبر و استقامت را نشان داده‌اند. این همراهی مردم سرمایه بسیار بزرگی است و مسئولان نیز باید با کارآمدی، تلاش شبانه‌روزی و حل ملموس مشکلات، پاسخ مناسبی به این همراهی بدهند.

وی تصریح کرد: تاب‌آوری به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست؛ بلکه به این معناست که مشکلات را بشناسیم، برای آنها راه‌حل پیدا کنیم و اجازه ندهیم دشواری‌ها اراده عمومی جامعه را تضعیف کند. امیدآفرینی نیز زمانی اثرگذار است که در کنار بیان ظرفیت‌ها، با اقدام، خدمت و نتیجه ملموس برای مردم همراه باشد.

دویستمین شب حضور مردم یک فرصت برای تقویت وحدت ملی است

آیت‌الله رمضانی در پایان با تجلیل از مردمی که طی دویست شب حضور خود را استمرار بخشیده‌اند، گفت: این اجتماع و استمرار آن فرصتی کم‌نظیر برای تقویت وحدت، انسجام و اراده ملی است و نباید از کنار آن ساده عبور کرد.

وی تأکید کرد: این حضور نشان می‌دهد جامعه ایرانی در بزنگاه‌ها ظرفیت بزرگی برای همبستگی و دفاع از استقلال خود دارد. وظیفه همه ما این است که این سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم، بر آگاهی مردم بیفزاییم، امید را در جامعه تقویت کنیم و با شناخت دقیق وظایف و شرایط، اجازه ندهیم فشارهای دشمنان موجب عقب‌نشینی از اصول و آرمان‌های اساسی ملت شود.

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