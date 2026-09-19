به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه آی‌تی‌وی نیوز انگلیس در گزارشی میدانی از کابل اعلام کرد بحران سوءتغذیه در افغانستان به مرحله فاجعه‌بار رسیده و در برخی بیمارستان‌ها روزانه دست‌کم شش کودک جان می‌دهند.

اما مورفی، سردبیر بین‌المللی این شبکه، روز چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ از بیمارستان کودکان ایندیرا گاندی در کابل بازدید کرد و وضعیت وخیم بخش مراقبت‌های ویژه را به تصویر کشید. به گفته پزشکان، این مرکز تنها شیر در اختیار دارد و با کمبود شدید دارو و تجهیزات مواجه است.

بر اساس آمار یونیسف، ۳٫۷ میلیون کودک در افغانستان به سوءتغذیه حاد مبتلا هستند و حدود یک میلیون نفر از آنان در معرض خطر مرگ قرار دارند. تقریباً چهار میلیون کودک نیز از نوع شدید «لاغری» رنج می‌برند.

در این گزارش به داستان دخترکی به نام یلدا اشاره شده که بدن اسکلتی‌اش دیگر توان نگه داشتن سر را ندارد. خانواده‌اش تنها گاو خود را فروخته‌اند اما پول دارو تمام شده است. در بخش دیگری، آنیسا هفت‌ساله که به دیابت نوع یک مبتلاست، به دلیل سوءتغذیه و ناتوانی مالی خانواده در تأمین دارو، در وضعیت بحرانی قرار دارد و پزشکان حتی به وجود تومور مشکوک شده‌اند اما امکان آزمایش وجود ندارد.

آی‌تی‌وی نیوز تأکید کرده از زمان تسلط طالبان پنج سال پیش، کمک‌های بشردوستانه خارجی ۷۰ درصد کاهش یافته و میلیاردها دلار در حساب‌های خارجی مسدود مانده است. بیکاری گسترده و ممنوعیت کار زنان نیز فقر را تشدید کرده و خانواده‌ها توان خرید غذا و دارو را ندارند.

رسانه مذکور قائل است این بحران قابل پیشگیری است اما تاکنون اقدام مؤثری برای توقف مرگ‌های روزانه کودکان انجام نشده است.

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