به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نهاد مسئول نمایندگی جامعه مسلمانان در هلند از راه‌اندازی یک سامانه دیجیتال برای ثبت و مستندسازی حملات علیه مساجد در این کشور اروپایی خبر داد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، نهاد ارتباط میان دولت و مسلمانان که نمایندگی مسلمانان هلند را بر عهده دارد، اعلام کرد یک مرکز ملی ثبت گزارش‌ها را برای ثبت و مستندسازی حملات، تهدیدها و اقدامات تخریبی علیه مساجد در این کشور راه‌اندازی کرده است.

بر اساس این طرح، تمامی مساجد و شوراهای اسلامی در هلند می‌توانند حملات و حوادثی را که هدف آنها قرار می‌گیرند از طریق اینترنت و در سامانه مرکز ملی گزارش حوادث هدفمند علیه مؤسسات اسلامی که زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کند، گزارش کنند.

تسهیل ثبت و پیگیری شکایت‌ها

«محسن گوک‌تاش»، رئیس این نهاد، گفت که مرکز جدید، روشی آسان‌تر، شفاف‌تر و در دسترس‌تر برای ارتباط با جامعه مسلمانان فراهم می‌کند.

او توضیح داد که مساجد هلند در بسیاری از موارد پس از ثبت شکایت از سازوکارهای پیگیری پرونده خود اطلاع کافی ندارند.

گوک‌تاش افزود: از طریق این خط ارتباطی با مؤسسات آسیب‌دیده در تماس خواهیم بود تا از تکمیل پرونده‌های درخواست آنها اطمینان حاصل کنیم، شکایت‌ها را با جدیت پیگیری کنیم و درباره اقداماتی که می‌توان به‌صورت مشترک انجام داد، گفت‌وگو کنیم.

پلیس هلند: گزارش‌دهی درباره تبعیض کافی نیست

رئیس این نهاد همچنین گفت که پلیس هلند نیز از پایین بودن میزان گزارش‌دهی درباره حوادث تبعیض‌آمیز از جمله حملات علیه مساجد، ابراز نگرانی کرده است.

به گفته گوک‌تاش، شکایت‌ها، آمارها و گزارش‌های سالانه این مرکز در اختیار نهادهای ذی‌ربط در هلند به‌ویژه وزارت دادگستری و سازمان‌های فعال در زمینه مقابله با تبعیض، قرار خواهد گرفت.

او گفت: به این ترتیب، می‌توانیم ارتباط مستقیمی با نهادهای دولتی ذی‌ربط برقرار کنیم و هنگام مطالبه اقدامات ملموس از دولت هلند بر پایه داده‌ها، تدوین قوانین و فراهم کردن تدابیر حفاظتی لازم از جایگاه و چارچوب مستحکم‌تری برخوردار باشیم.

تقویت مقابله با اسلام‌هراسی

گوک‌تاش تأکید کرد که یکی از اهداف این طرح، تقویت جایگاه جامعه مسلمانان هلند در گفت‌وگو با نهادهای مسئول این کشور درباره مقابله با اسلام‌هراسی است.

او همچنین گفت که پلیس هلند از راه‌اندازی این سامانه استقبال کرده است، اما هم‌زمان شهروندان را تشویق می‌کند که حوادث را به مراجع رسمی نیز گزارش دهند.

رئیس این نهاد افزود: ما شهروندان را تشویق می‌کنیم گزارش‌های خود را همراه با مدارک و مستندات لازم به‌درستی تنظیم و برای پلیس ارسال کنند. همچنین برای تضمین اعتبار این سامانه، صحت گزارش‌ها را از طریق رؤسای مساجد و مؤسسات مربوطه بررسی خواهیم کرد.

ثبت ۴۱۴ مورد تبعیض علیه مسلمانان در سال ۲۰۲۵

گوک‌تاش در ادامه اعلام کرد که پلیس هلند در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۴۱۴ مورد تبعیض علیه مسلمانان این کشور را ثبت کرده است که از میان آنها، ۲۰ مورد مستقیماً مساجد را هدف قرار داده‌اند.

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