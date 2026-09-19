به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت، صبح امروز (شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه به‌مناسبت چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، امامِ شهید و شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای جنگ اخیر، به تشریح جزئیات برنامه‌های گرامیداشت سالگرد هفته دفاع مقدس با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» پرداخت و طی سخنانی اظهار داشت: در دو جنگ اخیر، یعنی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، نقش رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم در میدان نبرد به‌خوبی آشکار شد. در جنگ ترکیبی و جنگ شناختیِ دشمن نیز رسانه‌ها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و جای تبریک دارد که با وجود تبلیغات گسترده امپراتوری رسانه‌ای دشمن که بخش عمده رسانه‌های جهانی را در اختیار دارد رسانه‌های ما واقعاً توفیق داشتند.

سردار کارگر با بیان اینکه اگر بخواهیم به رسانه‌های کشور نمره بدهیم، نمره آن‌ها «الف» است، گفت: رسانه‌های ما در جنگ رمضان گل کاشتند و عملکرد بسیار خوبی از خود برجای گذاشتند. امروز در نگاه مردم دنیا ایران پیروز شده و دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در باور مردم آمریکا و غرب شکست خورده‌اند.

نقش رسانه‌ها مکمل نقش رزمندگان پای لانچرهاست

رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت گفت: نقش رسانه‌ها در حقیقت تکمیل‌کننده نقش رزمندگان پای لانچرهاست؛ به‌گونه‌ای که اجر رسانه، همان اجر رزمنده ایرانی است که در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز می‌جنگد. رسانه‌ها تاکنون در خبررسانی موفق بوده‌اند و از این پس نیز به لطف خدا موفق خواهند بود و عملکرد خوبی از خود نشان خواهند داد.

سردار کارگر با اشاره به یاد و خاطره شهدای جنگ، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، ادامه داد: در حوزه نیروهای مسلح و تربیت فرماندهان، رهبری نقش بسیار مهمی داشته است و با وجود ضرباتی که دریافت کردیم، فرماندهان ما محکم پای کار ایستادند و با وجود ادعاهای دشمن، رزمندگان اسلام همچنان محکم در میدان حضور دارند و می‌جنگند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، گفت: در زمینه تولید تجهیزات و تسلیحات، وضعیت ما نسبت به قبل از جنگ بهتر است و ابتکارات خوبی در حوزه دفاعی انجام شده است. همچنین با موشک‌های بالستیک، ناوهای آمریکایی را هدف قرار دادیم و امروز دشمن در دوردست ایستاده است. قدرت اصلی ما همچنان محفوظ است و در زمان مناسب آن را به دشمن نشان خواهیم داد.

برنامه‌های گرامیداشت سالگرد هفته دفاع مقدس

رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت گفت: شعار امسال «لبیک یا خامنه‌ای» است و برنامه‌ها بر همین اساس آغاز خواهد شد؛ ما یک سند ده‌ ساله داشتیم که اجرای آن به پایان رسیده و در این سند راهبردی ده‌ ساله، ۹۳ درصد موفقیت حاصل شده که دستاوردی فوق‌العاده است. همچنین سند راهبردی بیست‌ ساله بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت نیز به تصویب رسیده و از سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.

سردار کارگر ادامه داد: ۴۶ یادمان در مناطق دفاع مقدس و موزه‌ها آمادگی دارند تا در هفته دفاع مقدس و طول سال پذیرای بازدیدکنندگان باشند. همچنین در دو جنگ اخیر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت موظف بود معراج شهدای موقت و دائمی را در مراکز استان‌ها برقرار کند؛ معراج شهدای موقت ایجاد شده و معراج دائمی نیز در همه استان‌ها برقرار خواهد شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: یکی از اقدامات مهم، مسئولیت جمع‌آوری اسناد دو جنگ اخیر بوده که بنیاد در این زمینه عملکرد خوبی داشته است. در حوزه متون، اسناد کتبی و فیلم نیز کارهای قابل توجهی انجام شده و ادامه این روند در حال پیگیری است.

رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت گفت: اقدام دیگر، جمع‌آوری تجهیزات بسیار مهم آمریکایی در دشت مهیار است؛ این تجهیزات در اختیار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت قرار دارد و در زمان مقتضی نمایش داده خواهد شد.

وی افزود: ما در دفاع مقدس با کشوری جنگیدیم که سینما نداشت، اما در سال ۱۴۰۵ با کشوری جنگیدیم که سینمای هالیوود را در اختیار دارد. آن‌ها مستنداتی تولید می‌کنند تا جنگ‌های اخیر را به انحراف ببرند؛ بنابراین باید در حوزه سینما، فیلم و مستند فعال‌تر عمل کنیم و صدا و سیما نیز باید در این زمینه اقدام کند.

سردار کارگر ادامه داد: دشمن در سینما تلاش می‌کند برای خود حماسه بسازد؛ حماسه‌ای که متعلق به ماست و نباید عقب‌نشینی کنیم. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: برنامه‌های امسال بر اساس یک راهبرد تنظیم شده و همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های نیروهای مسلح در بخش‌های ابلاغ‌شده همکاری می‌کنند و امید است کارها به نتیجه برسد.

رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت گفت: در هفته دفاع مقدس، ۱۱۹۴ برنامه در قالب ۵۲۵۶ اقدام اجرا خواهد شد؛ سهم لشکری ۲۷۷ برنامه و ۲۰۰۰ اقدام و سهم کشوری ۹۱۷ برنامه و ۳۲۵۶ اقدام است.

وی در تشریح برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان داشت: روز اول برنامه‌های گدامیداشت هفته دفاع مقدس، سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، با عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت؛ طایه‌داران ایثار و همبستگی» به تجلیل از پیشکسوتان افتخارآفرین دفاع مقدس و مقاومت و تبیین نقش ایمان، همبستگی و وحدت ملی آحاد جامعه در دفاع مقدس و مقاومت اختصاص دارد.

رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت گفت: روز دوم، چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «جوانان؛ پیشگامان علم و اقتدار ملی» شامل گرامیداشت حماسه عملیات کمان ۹۹، حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب در عرصه علم و دانش و تبیین نقش علم و فناوری در تقویت اقتدار ملی و دفاعی است.

وی افزود: روز سوم، پنج‌شنبه ۲ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «شهیدان، جانبازان، آزادگان؛ قهرمانان جاودانه وطن» به روز ایثار، تجلیل از خانواده‌های معزز شهدا، دیدار با جانبازان و ایثارگران و عطرافشانی مزار مطهر شهدا در سراسر کشور اختصاص دارد.

سردار کارگر گفت: روز چهارم، جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «زنان؛ مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت» به تبیین نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس و مقاومت، بزرگداشت شهدای زن و شهدای سلامت، حضور در نماز جمعه و برگزاری راهپیمایی خانوادگی می‌پردازد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خاطرنشان کرد: روز پنجم، شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «دفاع همه‌جانبه؛ پشتیبانی مردمی، اصناف، سربازان» شامل پرداختن به حماسه تاریخی پشتیبانی و حمایت مردم و اصناف از جبهه‌ها در دوران دفاع مقدس، اهمیت آموزش عمومی و موضوع پدافند غیرعامل و پاسداشت سربازان است.

وی گفت: روز ششم، یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «مدافعان امنیت و عزت ایران؛ نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان» به تبیین نقش ولایت و رهبری در دفاع مقدس و حماسه شکست حصر آبادان و همچنین نقش نیروهای مسلح، بسیجیان، روحانیت، جهادگران، عشایر، روستاییان، پیشمرگان کرد مسلمان و سایر اقشار و اقوام در دفاع مقدس می‌پردازد.

سردار کارگر تصریح کرد: روز هفتم، دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «ولایتمداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی» شامل تبیین بصیرت در برابر فتنه‌های داخلی، نقش جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی و گرامیداشت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصرالله (رضوان‌الله علیه) است.

رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت اظهار داشت: روز هشتم، سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «فرماندهان؛ عزت‌مداران و حماسه‌آفرینان» به گرامیداشت امام شهید (قدس سره) و فرماندهان شهید دفاع مقدس اختصاص دارد.

برنامه‌های عمومی و مشترک هفته دفاع مقدس

وی در تشریح برنامه‌های عمومی و مشترک هفته دفاع مقدس نیز افزود: مراسم گرامیداشت مشترک امام شهید انقلاب اسلامی (قدس سره)، فرماندهان شهید، دانشمندان شهید هسته‌ای و دیگر شهدای دفاع مقدسِ اول، دوم، سوم و محور مقاومت برگزار خواهد شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در ادامه از برگزاری آئین سراسری تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در سراسر کشور خبر داد و افزود: عطرافشانی و نثار گل بر مزار شهدای گرانقدر، گلزارها و یادمان‌های شهدای گمنام در نقاط مختلف کشور، دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران دفاع مقدس و مقاومت نیز در دستور کار قرار دارد.

سردار کارگر در ادامه این نشست با اشاره به شرایط جنگی کشور و حضور بیش از ۲۰۰ روزه مردم در میادین، از برگزاری برنامه‌های شبانه‌روزی در سراسر کشور خبر داد و گفت: مراسم مختلفی در استان‌ها و تهران برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس پیش‌بینی شده و نمایشگاه‌هایی نیز در میادین شهرها برپا خواهد شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پاسخ به سوالی درباره برگزاری رژه ۳۱ شهریور گفت: کشور در شرایط جنگی است و رژه برگزار نخواهد شد.

وی با تأکید بر مسئولیت بنیاد در برگزاری مراسم استانی و شهری، از هماهنگی با ادارات کل استان‌ها برای اجرای هرچه بهتر این برنامه‌ها خبر داد.

سردار کارگر همچنین به تصویب شهر میناب به‌عنوان یکی از یادمان‌های مقصد راهیان نور در شورای سیاست‌گذاری کشور اشاره کرد و افزود: رئیس هیئت این یادمان، فرمانده نیروی دریایی سپاه و جانشین ایشان استاندار هستند. قرار است شهر میناب مورد توجه ویژه قرار گیرد و پیش‌بینی‌های لازم در حوزه معماری، بازسازی و فرهنگی انجام شده است. درباره مدرسه مینا نیز که مورد تهاجم قرار گرفت، هماهنگی‌های لازم با بنیاد صورت گرفته و کارهای مربوط به آن به‌عنوان یادمان آغاز شده است.

رئیس بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های ویژه شهدای دانش‌آموز، از هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: با شروع مدارس، برای همه شهدای دانش‌آموز سراسر کشور مراسم برگزار خواهد شد و در «زنگ مقاومت» یاد و خاطره آنان گرامی داشته می‌شود. این برنامه سال گذشته نیز برای دانش‌آموزان، معلمان و فرهنگیان اجرا شد و امسال نیز برای دانشجویان با همکاری وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه آزاد برنامه‌هایی تدارک دیده شده است.

سردار کارگر در پاسخ به پرسشی درباره بازخوانی ابعاد جنگ ۱۲ روزه و پیوند آن با تجربه‌های دفاع مقدس، با تأکید بر اینکه هرچه داریم از دفاع مقدس هشت‌ساله است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند تثبیت نظام جمهوری اسلامی در جنگ هشت‌ساله تحمیلی اتفاق افتاد. ما در ابتدای جنگ حتی قادر به ساخت ساده‌ترین تجهیزات نظامی نبودیم، اما امروز در حوزه تجهیزات و سلاح خودکفا هستیم و این ثمره همان هشت سال مقاومت است. اگر وابستگی به دنیا داشتیم، امروز چه بلایی سر کشور می‌آمد؟

وی با اشاره به اینکه نیمی از شهدای جنگ ۱۲ روزه از نیروهای مسلح و اکثریت آنان جوانان بودند، افزود: جوانان امروز پای لانچرها، پهپادها و در نیروی دریایی سپاه و ارتش ایستاده‌اند و این مسئله بسیار مهمی است. در حوزه فرهنگی نیز باید آمادگی لازم را داشته باشیم. نیروهای مسلح آماده‌اند، اما بخش‌های فرهنگی کشور نیز باید آمادگی خود را حفظ کنند. همان‌طور که در جنگ رمضان آماده‌تر از جنگ ۱۲ روزه بودیم، ان‌شاءالله اگر جنگی رخ دهد، آماده‌تر خواهیم بود و شکست‌های شدیدتری نصیب دشمن خواهد شد.

سردار کارگر در پاسخ به سوالی درباره نقش سینما در روایت قدرت نظامی کشور و مقایسه با فیلم‌هایی مانند «تاپ گان ۲»، با پذیرش ضعف در این حوزه گفت: این ایراد به ما و به کل کشور وارد است. ما در حوزه سینما، سریال و مستند آن‌طور که باید فعال نبودیم و این مطالبه ما از مسئولان، به‌ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیماست. البته صدا و سیما تلاش‌هایی کرده، اما همچنان جای کار دارد. با این حال، پیگیری خواهیم کرد و ان‌شاءالله یک فیلم ممتاز درباره این دو جنگ آماده خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به موفقیت‌های بنیاد در حوزه کتاب افزود: امام شهید فرمودند کتاب باید صدبرابری شود و کارهای هنری در دفاع مقدس صدبرابری شود. ما در حوزه کتاب توانستیم بیش از ۵۰ برابر رشد ایجاد کنیم؛ به‌طوری‌که از متوسط ۳۷ تا ۳۸ عنوان کتاب در سال ۹۱، امروز به بیش از ۲۰۰۰ عنوان در سال رسیده‌ایم. در حوزه فیلم نیز تلاش می‌کنیم، اما این وظیفه عمدتاً بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

سردار کارگر در ادامه نشست، با اشاره به قدرت سینمای هالیوود و نفوذ محتواهای ضدفرهنگی در صنعت سینمای ایران، بر لزوم ورود جدی بنیاد برای تولید آثار فاخر درباره قهرمانان شهید تأکید کرد و گفت: ما از نظر سوژه کمبود نداریم؛ همین فرماندهان و شهدا می‌توانند بهترین تولیدات را رقم بزنند، اما متأسفانه برخی فیلم‌ها به‌جای برجسته‌کردن قهرمانان، آنان را تخریب می‌کنند.

سردار کارگر از تولید فیلمی درباره ناو دنا با دستور فرمانده کل ارتش خبر داد و افزود: در حوزه دشت مهیار نیز چندین سازمان در حال فعالیت هستند. یکی از موضوعات مهم، مدرسه میناب است که چندین فیلم از آن تهیه شده و می‌تواند در عرصه بین‌الملل پاسخگو باشد.

تأکید بر تولید کتاب درباره شهدای محلی و عشایری

سردار کارگر با اشاره به رویکرد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در حوزه نشر کتاب گفت: اعتقاد ندارم که فقط به سراغ افراد شاخص برویم؛ باید برای شهدای هر مسجد، هر محله، عشایر و ایلات کتاب نوشت. ما می‌توانیم به تعداد شهدا و رزمندگان کتاب تولید کنیم. تجربه موفق ما در نگارش کتاب برای مساجد و محلات نشان داده که این آثار مورد استقبال قرار می‌گیرند. همچنین کتاب‌های بنیاد در سطوح الف، ب و ج طبقه‌بندی می‌شوند و کتاب‌های ب و ج به همین موضوعات می‌پردازند.

وی در پاسخ به پیشنهاد بازنشر کتاب‌های فاخر دهه ۶۰ با موضوع دفاع مقدس، این تذکر را «درست» دانست و دستور داد سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت این موضوع را پیگیری کند.

آمادگی بنیاد برای همکاری با هنرمندان

سردار کارگر در پاسخ به پرسشی درباره پروتکل همکاری با هنرمندان برای نمایش دستاوردهای نیروهای مسلح گفت: حدود هفت سال است اعلام کرده‌ایم هر کسی بخواهد در حوزه دفاع مقدس چه جنگ هشت‌ساله، چه جنگ ۱۲ روزه و چه جنگ رمضان فیلم بسازد و امکانات نیروهای مسلح را نیاز داشته باشد، آمادگی داریم اسناد و مدارک را در اختیارشان قرار دهیم تا فیلمنامه خوبی تهیه کنند. این امکانات رایگان است و پیش‌تر نیز اعلام شده بود.

وی درباره همکاری دانشگاه‌ها با نیروهای مسلح و پرداخت رسانه‌ای این دستاوردها نیز گفت: وزارت دفاع و پشتیبانی خود تولیداتی دارد، اما این تولیدات با همکاری تمام دانشگاه‌ها، دانشمندان و مؤسسات علمی سراسر کشور انجام می‌شود. همچنین موشک‌ها، پهپادها و دستاوردهای دفاعی با همراهی دانشجویان و دانشمندان عزیز ساخته می‌شوند؛ بنابراین از طریق وزارت دفاع به تولید مستند در این زمینه کمک خواهیم کرد.

سردار کارگر در پایان از پخش برنامه ویژه‌ای برای امام شهید از روز سی‌ویکم شهریور از صدا و سیما خبر داد و گفت: این برنامه «با ستاره‌ها» مختص امام شهید است و از صدا و سیما پخش خواهد شد.



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