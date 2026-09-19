به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در واکنش به دروغ سعودی‌ها در حمله مقاومت یمن به مکه مکرمه در فضای مجازی نوشت: حمله به مکه مکرمه با خصوصیات مردم یمن تناسب ندارد، یمنی‌ها مردم پایبند به اصول دینی هستند.

وی افزود: آنچه از مردم و حکومت یمن شناخته شده، پایبندی شدید به دین، پافشاری و استواری در راه خدا، هراس بزرگ از مجازات او و امید فراوان به دستیابی به خشنودی اوست.

شیخ عیسی قاسم اضافه کرد: همه اینها، هم در گفتار و هم در عمل، در سخت‌ترین موقعیت‌های آزمون خود را نشان داده است. بنابراین، بسیار بعید است که آنان کمترین بی‌حرمتی یا تعرضی به مکه مکرمه و حرم پاک الهی روا دارند؛ تعرضی که با تعظیم و بزرگداشت جایگاه این دو مکان مقدس در برابر خداوند سازگار نباشد.

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