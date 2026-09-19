امت اسلامی اختلافات را کنار بگذارد و از فلسطین حمایت عملی کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام شبیر حسن میثمی، خطیب جمعه مسجد و امام بارگاه بقیةالله در کراچی، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تحولات جهانی و منطقه‌ای، بر ضرورت وحدت امت اسلامی تأکید کرد و گفت مسلمانان باید اختلافات و درگیری‌های میان خود را کنار گذاشته و از مردم مظلوم فلسطین به‌صورت عملی حمایت کنند.

وی اظهار کرد پاکستان، حکومت سعودی، یمن، مصر، ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی باید اختلافات و منازعات خود را از طریق گفت‌وگو و مذاکره حل‌وفصل کنند.

خطیب جمعه مسجد بقیةالله همچنین نسبت به توطئه‌هایی که می‌تواند به وحدت شیعه و سنی در پاکستان آسیب بزند، هشدار داد و گفت باید در برابر چنین تلاش‌هایی هوشیار بود، زیرا ایجاد فاصله و شکاف میان مسلمانان به نفع هیچ‌کس نیست.

میثمی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ایجادشده در روند ثبت‌نام حج اشاره کرد و گفت میان مناسک حج در مکاتب و مذاهب مختلف، اختلافات فقهی وجود دارد.

وی افزود به همین دلیل، در نظام ثبت‌نام حج باید ترتیبی اتخاذ شود که زائران بتوانند در گروه‌های مرتبط با مکتب فقهی خود قرار گرفته و راهنمایی‌های لازم را از افراد مربوط به همان گروه دریافت کنند.

میثمی اظهار کرد برای حل این مشکلات، گفت‌وگوهایی با دولت در حال انجام است و از مسئولان مربوطه خواست در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا مشکلات و دشواری‌های زائران برطرف شود.

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