به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در آغاز درس خارج فقه خود در سال تحصیلی جدید، ضمن حمد و ثنای الهی و صلوات بر پیامبر اکرم(ص) بیان داشت: «خداوند بزرگ را سپاسگزاریم از اینکه این توفیق را به ما عنایت فرمود که بار دیگر درس را شروع کنیم؛ "ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا"؛ اول دین را بفهمیم تا متدین بشویم و بعد اگر توفیقی شد نقش هدایتگری داشته باشیم.»

رسالت عالمان دینی؛ تبلیغ، تعلیم و تربیت

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه عالمان دینی سمت‌های تبلیغ، تعلیم و تربیت را از انبیای الهی دریافت کرده‌اند، افزود: «عالمان دینی این سمت‌ها را همه از انبیای الهی دریافت کرده‌اند؛ سمت تبلیغ، سمت تعلیم و سمت تربیت؛ هم مبلغ دین باشند، هم معلم باشند و هم مربی و چه‌بسا اگر مهذب باشند، بتوانند بشیر و نذیر و سراج منیر هم باشند.»

وی تصریح کرد: «هر کسی در حد خودش و به اندازه آن نور و حقیقتی که دریافت کرده، به همان اندازه می‌تواند نقش ایفا کند و در جهت هدایت جامعه گام بردارد.»

همه انبیا به دنبال تشکیل امت بودند

وی با اشاره به مسئله امت‌سازی در تاریخ ادیان اظهار کرد: «شما می‌دانید که همه انبیا برای تشکیل امت آمده بودند، منتها این امر تحقق پیدا نکرد. پیامبر اسلام این امت را تشکیل داد، بعدش اتفاقاتی افتاد. اختلافات و تفرقه‌ها باعث شد که تشتت در میان امت اسلام رخ بدهد.»

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: «دشمنان اسلام از این تشتت و اختلاف به نفع خودشان سود بردند و زمینه چپاول و خفت مسلمانان به همین شکل ایجاد شد. خیلی اتفاقات رخ داد، خیلی جنایت‌ها در طول تاریخ حیات مسلمانان رخ داد و چقدر مسلمانان به واسطه این اختلافات کشته شدند.»

نقش استعمار در ایجاد اختلاف میان مسلمانان

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به تاریخ استعمار اظهار کرد: «نظام استعماری از اختلاف مسلمانان سوءاستفاده کرد و چه بسا منشأ این اختلافات از همین نظام‌های استعماری بوده است؟ شما اگر تاریخ استعمار بریتانیای کبیر را مطالعه کنید، می‌بینید که در ایجاد اختلاف بین سنی و شیعه و بعدها در میان خود اهل سنت، پیروان اهل سنت و در میان خود پیروان شیعه این اختلافات ایجاد شد.»

وی افزود: «ما در همین چند دهه اخیر بیشترین قربانی را در میان مسلمانان به واسطه همین اختلافات داشته ایم.»

تربیت و بیداری امت؛ گسترش به میان پیروان ادیان مختلف

آیت‌الله رمضانی با اشاره به عملکرد امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب در شکل‌دهی و تربیت امت اسلامی اظهار کرد: «امام ما این امت را بعد از انقلاب تأسیس کرد؛ چون باورمند نسبت به این امت، آن هدف و آن راه بود و ده سال تلاش کرد تا این امت تثبیت شود.»

وی افزود: «امام شهید در ۳۷ سال امت را تربیت کرد که چگونه یک مسلمان باید زیست کند و نگاه‌هایمان را تغییر داد و یک نگاه عمیق به ما بخشید.»

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: «این حرکت بزرگ شد و توسعه پیدا کرد تا جایی که برخی غیر مسلمانان هم به این امت پیوستند و لذا شما می‌بینید که غیرمسلمانان، از مسیحی‌ها، از ادیان ابراهیمی و از ادیان بشری، هندوها، سیک‌ها، اینها الان می‌آیند می‌گویند که ما خیلی مشترکات با شما داریم؛ از این مشترکات باید برای آن اهداف بلند استفاده بکنیم.»

وی با اشاره به برگزاری جلسات بزرگداشت رهبر شهید و حمایت از ایران در کشورهای مختلف گفت: «در پاکستان برخی از جلسات بیش از ۲۰۰ هزار نفر حضور داشتند. جلساتی را که در برخی از کشورها بود، از ۳۰ هزار، ۴۰ هزار، ۵۰ هزار نفر... یکی از آن ده‌ها جلسه تعداد جمعیتش این بود.»

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: «پس از شهادت قائد شهید یک نوع بیداری رخ داد، وجدان‌های بشری بیدار شد. خیلی از افرادی که فکر می‌کردند در مسیر درست هستند، متوجه شدند در مسیر خطا بودند و بعد از شهادت متوجه شدند مسیر درست، مسیری بوده که امام کبیر و امام شهید ما را به سمت آن رهنمون کردند و ما را در سمت درست تاریخ قرار دادند.»

ضرورت تربیت عالمان زمانه در حوزه های علمیه

آیت‌الله رمضانی با اشاره به شرایط جدید گفت: «به حسب آنچه که اتفاق افتاد، حوزه وظیفه‌اش سنگین‌تر است در حوزه تعلیم و تربیت، نهاد حوزه باید برجسته‌ترین نقش را در تربیت عالمان زمانه داشته باشد.»

وی افزود: «عالمان زمانه که وقتی مواجه با هجمه‌ها شدند، بتوانند در مقابل هجمه‌ها بایستند و مقابله کنند. نکته‌ای است که در روایات آمده: "العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس"؛ و لذا وظیفه سنگین‌تر می‌شود.»

شرایط «بی‌نظیر» برای تبلیغ اسلام

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) شرایط کنونی جهان را «بی‌نظیر برای تبلیغ اسلام» توصیف کرد و گفت: «شرایط ما امروز، شرایط بی‌نظیری است برای تبلیغ اسلام؛ با توجه به نیازهای روز، با توجه به بحران‌ها. ما مواجه با بحران‌های فکری، اخلاقی و در حوزه عمل در دنیا هستیم.»

وی ادامه داد: «آنهایی که مدعی روشن‌گری و مشخص کردن راه بودند، خودشان با بحران مواجه شدند؛ در حوزه فکر و اندیشه و در بحث خانواده و در بحث تربیت و به مانند آنها با بحران مواجه شدند.»

ضرورت تقویت نهاد تبلیغ و توجه به مهارت‌های تبلیغی

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: «لذا امروزه نهاد تبلیغ در مجموعه روحانیت باید تقویت بشود به عنوان اولویت اول.»

وی در توضیح مفهوم تبلیغ گفت: «البته تبلیغی که ما عرض می‌کنیم به معنای عام کلمه است، نه آنهایی که فقط برای محرم و صفر و ماه رمضان و اینها می‌روند؛ به معنای عام کلمه است؛ تبلیغ اسلام، تبلیغ قرآن، تبلیغ وحی، تبلیغ دین به عنوان بزرگ‌ترین امانت الهی.»

وی افزود: «این معنا از تبلیغ شامل مرجع تقلید هم می‌شود، بزرگان حوزه، مبلغانی که بالای منبر می‌روند و وعظ و خطابه دارند، امام جمعه، امام جماعت؛ همه کسانی که در این حوزه تلاش می‌کنند شامل حال همه اینها می‌شود.»

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: «توجه به شرایط تبلیغ مواردی همچون مخاطب‌شناسی، موضوع‌شناسی، نیازشناسی، ضرورت‌ها و اولویت‌ها برای امر تبلیغ، مهارت‌شناسی و مهارت‌های مختلف مهم است.»

وی مهارت در عرصه‌های مختلف را از نیازهای مهم تبلیغ دانست و گفت: «مهارت در منبرداری، در کلاس‌داری، در پرسش و پاسخ، در پاسخ به شبهات، در تبیین صحیح احکام، معارف قرآن، محاسن کلام اهل‌بیت، به‌جا گفتن و بومی سخن گفتن؛ اینها نیازهای مهمی است که باید به آن توجه داشته باشد.»

مراحل پنج‌گانه از انقلاب اسلامی تا تمدن اسلامی

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) سپس به ارتباط حوزه با نظام اسلامی پرداخت و گفت: «اهتمام به ارتقای نظام تسلامی از نکته‌هایی که ما حوزویان باید به آن توجه داشته باشیم، البته بعضی‌ها در این زمینه می‌گویند خیلی به ما مرتبط نیست؛ حال آنکه این مقوله ارتباط وثیقی با شئون‌ حوزوی دارد: نظام اسلامی.»

وی افزود: «البته ما به خیلی از اهدافی که باید برسیم هنوز نرسیده ایم؛ اینکه همه احکام اسلام در جامعه پیاده بشود، عدالت به معنای واقعی در جامعه پیاده بشود، حق و حقوق افراد در جامعه پیاده شده باشد، رفاه نسبی مثلاً پدید آمده باشد.»

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: «امام شهید مراحل را مطرح می‌کردند: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی. هنوز در این مسیر هستیم و برای هر کدام هزینه‌ها پرداخت شده است.»

هزینه‌های انقلاب و شکل‌گیری نظام اسلامی

وی درباره هزینه‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: «برای انقلاب و حدوث انقلاب، حدود ۷۰ درصد مردم حضور پیدا کردند که در دنیا بی‌نظیر یا کم‌نظیر بود. خیلی هزینه پرداخت کردیم. علمای بزرگ در زندان‌ها بودند، تبعید شدند، جوان‌های ما به شهادت رسیدند.»

آیت‌الله رمضانی درباره شکل‌گیری نظام اسلامی نیز گفت: «نظام اسلامی برای شکل‌گیری‌اش خیلی مرارتهارا تحمل‌کرد؛ از جمله خود همین جنگ تحمیلی، یعنی جنگ هشت‌ساله که دفاع کردیم. دفاع مقدس هم داشتیم. ما تجاوزگر نبودیم، ما مدافع بودیم نسبت به تجاوزی که صورت گرفت.»

نقش روحانیت در دفاع مقدس و ترورهای سال‌های ابتدایی انقلاب

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به نقش حوزه در دفاع مقدس گفت: «حوزه هم خیلی نقش داشت که همین دفاع مقدس، درنسبت با جمعیت روحانیون، بیشترین شهدا از روحانیت بوده؛ پیشرو بودن، پیشگام بودن، پیشران بودن مولفه حوزه انقلابی است..»

وی افزود: «در بحث ترورها، بزرگ‌ترین شهدای ترور از روحانیون بودند. شهدای محراب و بی شمار شهید دیگر از جامعه روحانیت به انقلاب تقدیم شد.»

آیت‌الله رمضانی با اشاره به ترورهای سال‌های ابتدایی انقلاب اظهار کرد: تعداد کثیری از مردم و روحانیون در سالهای اولیه انقلاب ترور شدند»

مسئولیت دولت اسلامی در قبال اخلاق جامعه

آیت‌الله رمضانی در ادامه گفت: «دولت باید اسلامی بشود. وظیفه دولت؛ دولت که می‌گوییم فقط قوه مجریه نیست. دولت و حکومت اسلامی باید دغدغه اسلام داشته باشد.»

وی تصریح کرد: «نمی‌تواند بگوید من نسبت به بهشت و جهنم مردم هیچ مسئولیتی ندارم. دولت اسلام مسئولیت دارد؛ بستر را فراهم بکند.»

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: «البته هر کسی به اختیار خودش دین را اختیار می‌کند، ولی باید جلوی فساد را بگیرد، جلوی برهنگی را بگیرد، جلوی وقاحت را بگیرند. این طرح دشمن است در جنگ ترکیبی.»

وی ادامه داد: «در زمینه حجاب، همه دستگاه‌های مرتبط موظف هستند شرایط و زمینه های ترویج این مهم را محقق سازند. بیش از ۳۰ دستگاه در این زمینه مسئولیت قانونی دارند. روحانیت موظف است. دانشگاهی‌ها موظف هستند چرا که برهنگی عاقبتش خروج از آن مسیر سعادت است.»

هشدار درباره تجربه اندلس و پیامدهای فحشا و برهنگی

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تجربه تاریخی اندلس اظهار کرد: « در اندلس که ۶۰۰، ۷۰۰ سال حاکمیت اسلام در آن برقرار بود، به واسطه همین فحشا، منکرات، برهنگی و همین وقاحت، آن انحراف‌های جدی پدید آمد.»

وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه بیان کرد: «دولت اسلامی، به تعبیر صریحی که امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه دارد، نسبت به احکام اسلام و آموزه‌های اسلام وظیفه و تکلیف دارد.»

کشور اسلامی و مسئولیت ملت

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در ادامه مرحله «جامعه اسلامی» را تشریح کرد و گفت: «مرحله بعد جامعه اسلامی می‌شود؛ یعنی شما هر کوچه و خیابان و بازار و هر جا که می‌روید باید نماد اسلام را در آنجا مشاهده بکنید. کشور باید اسلامی باشد، نه فقط دولت اسلامی.»

وی افزود: «ملت هم باید ملت اسلامی باشد و قواعد اسلام و ضوابط اسلام در آن رعایت بشود.»

آیت‌الله رمضانی درباره مسئله جرم نیز گفت: «البته معنایش این نیست که مثلاً دزدی نشود؛ معنایش این نیست که بالاخره در آن نظام هیچ‌وقت دزدی امکان ندارد؛ نه. اگر دزدی هم باشد، نظام اسلامی جلویش را می‌گیرد.»

وی تصریح کرد: «حکومت اسلامی وقتی که اجرایی می‌شود جلوی مجرمان را می‌گیرد. مجرم در نظامی اسلامی در امان نیست.»

ایران، استقلال و ۴۷ سال فشار و تحریم

آیت‌الله رمضانی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: «بالاخره برای حفظ این استقلال، آزادی، رها شدن از قید استعمار و استثمار، در این ۴۷ سال خیلی هزینه ها پرداخته شده است.»

وی افزود: «۴۷ سال بر علیه جمهوری اسلامی انواع توطئه‌ها را کردند؛ انواع تهدیدها، انواع تحریم‌ها، انواع تحقیرها، توهین‌ها و در نهایت دعوت به تسلیم. همه اینها صورت گرفت.»

اشاره به تاریخ ایران و چپاول منابع

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به تاریخ ایران اظهار کرد: «ایران اسلامی، کشور کهنی است با سابقه بسیار طولانی. البته مسئولان نالایق در دوره‌های مختلف بودند که هم جغرافیای کشور اسلامی کوچک شد و هم آن پیشرفت‌هایی که در ایران اسلامی بوده، به لحاظ کیفیت کاهش پیدا کرد.»

وی درباره رابطه ایران و اسلام گفت: «پس از ورود اسلام، خدمات متقابلی که بین ایران و اسلام بوده باعث ارتقای علمی و ایمانی ایران شد. ایران اسلامی شد.»

آیت‌الله رمضانی سپس به سابقه علمی ایران و جهان اسلام اشاره کرد و گفت: «شخصیت‌هایی مثل ابن‌سینا، زکریای رازی؛ اینها بالاخره شخصیت‌های بزرگ عالم اسلام بودند.»

وی ادامه داد: «این توطئه‌ها همواره ادامه پیدا کرد و همواره هم درصدد بودند که ایران ثروتمند را به چپاول ببرند و این اتفاق البته رخ داد. ایران ثروتمند را به چپاول بردند و سرقت کردند ثروت‌هایی را که در ایران اسلامی بوده.»

تبیین «تئوری مقاومت» به عنوان آموزه قرآنی

آیت‌الله رمضانی در ادامه با تأکید بر ضرورت تبیین «تئوری مقاومت» گفت: «ما امروزه مواجه با یک امت‌سازی شدیم که این امت‌سازی را باید قدر بدانیم. این دو جمله مهم است که باید به آن توجه داشته باشیم. اولاً ما باید تئوری مقاومت را درست تبیین بکنیم از آیات و روایات.»

وی هشدار داد: «بعضی‌ها درصدد هستند که جهاد و مقاومت را از منظومه اندیشه دینی حذف بکنند. باید مراقب باشیم. تئوری مقاومت از مهم‌ترین آموزه‌های قرآنی در برابر نظام سلطه است.»

آیت‌الله رمضانی با استناد به آیه «محمد رسول‌الله والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم» اظهار کرد: «پیروان پیامبر باید خودشان را اینگونه تربیت بکنند.»

«هیچ‌وقت ما برای استمرار دفاع، رفراندوم نمی‌گیریم»

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به جنگ‌های رخ‌داده علیه ایران گفت: «به ما حمله کردند، تجاوز کردند، سه بار تحمیل کردند؛ یک بار هشت سال طول کشید، یک بار ۱۲ روز، به تعبیر خودشان بزرگ‌ترین ارتش خاورمیانه حمله می‌کند به ایران. هیچ‌وقت فکر نمی‌کردند که ایران اینچنین مقاومت بکند.»

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با رد طرح همه‌پرسی برای استمرار دفاع تصریح کرد: «هیچ‌وقت ما برای استمرار دفاع رفراندوم برگزار نمی کنیم؛ هیچ‌وقت. آنها برای استمرار تجاوز هیچ‌وقت رفراندوم برگزار نکردند!»

وی افزود: «آمریکا آیا برای استمرار تجاوزش رفراندوم گرفت؟ آمریکایی که خودش را دموکرات ترین کشور دنیا می‌داند، که امروز مستبدترین کشور دنیاست؟ آیا برای استمرار تجاوزش رفراندوم گرفت؟»

«دفاع حق مشروع ماست»

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: «ما برای دفاع بیایم رفراندوم برگزار کنیم؟ این چه ادبیاتی است؟ دفاع حق مشروع ماست. دفاع به حکم عقل و فطرت است. بنای عقلا در همه‌جا حکم می‌کند که انسان باید از خود دفاع بکند؛ از ناموسش، از کشورش، از مجموعه آنچه در کشورش دارد باید دفاع بکند.»

وی با انتقاد از آنچه ایجاد انشقاق در جامعه خواند، اظهار کرد: «متأسفانه برخی این عبارت‌ها را به زبان می‌آورند و در جامعه ایجاد انشقاق می‌کنند.»

وی افزود: «حال آنکه امروز، زمانی است که ما بیشترین نیاز را به وحدت و اتحاد داریم؛ که امام شهید ما تعبیر به اتحاد مقدس می‌کردند.»

تأکید بر امیدآفرینی و انجام وظیفه روحانیت

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) گفت: «ما امروزه وظیفه‌مان آن است که با نگاه الهی به مردم امید بدهیم؛ گرچه خسارت‌های زیادی به ما وارد کردند؛ خسارت‌های مادی، خسارت‌های معنوی.»

وی افزود: «خسارت‌های معنوی که البته هیچ‌وقت قابل جبران نیست، این خسارت‌ها را بر ما وارد کردند. ما در یک چنین شرایطی هستیم. نمی‌توانیم نسبت به مجموعه این شرایط بی‌تفاوت باشیم.»

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: «کوتاهی ما، مؤاخذه الهی را به دنبال خواهد داشت و این همان ذنب لایغفر خواهد بود.»

یمن و جبهه مقاومت

آیت‌الله رمضانی در بخش پایانی این قسمت از سخنان خود گفت: «امروزه ما مواجه با پدیده عظیم یمنی‌ها شدیم؛ این مجاهدان فی‌سبیل‌الله که در برابر متخاصم مقاومت کردند و ایستادند و حق خودشان را دارند استیفا می‌کنند.»

وی افزود: «امروزه جبهه مقاومت روزبه‌روز در حال قوت است؛ برای اینکه در این جبهه مقاومت، بدنه ملل دنیا قرار گرفته. بدنه ملل دنیا وقتی که اراده‌هایشان قوی بشود، این شکست‌ناپذیر خواهد بود.»

آیت‌الله رمضانی در جمع‌بندی این بخش و پیش از ورود به مبحث اصلی درس خارج، تأکید کرد: «حوزه در عین اینکه به درس و بحثش باید رونق بدهد، به این وظیفه مهم هم باید بپردازد.»

............

پایان پیام