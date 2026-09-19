افتتاح مسجد »ربانی« در باشقیرستان با حضور نمایندگان فرهنگی سفارت ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز شنبه، مراسم افتتاح مسجد «ربانی» و برنامه تقریبی در منطقه باشقیرستان روسیه برگزار شد. در این مراسم، نمایندگان فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، دکتر عارف عبداللهی و مهندس نعمت علیپور، حضور داشتند.

این برنامه با اجرای برنامه‌های محلی و پخش سرود ملی روسیه و باشقیرستان آغاز شد. سپس مراسم افتتاح مسجد «ربانی» توسط مفتی محمد حضرت گالیاموف، امام‌خطیب این مسجد، انجام شد.

در ادامه این مراسم، شیخ‌الاسلام طلعت تاج‌الدین، رهبر اداره مرکزی روحانیت مسلمانان روسیه، در سخنان خود بر ضرورت همدلی و وحدت مسلمانان و رعایت اخلاق و دستورات دینی توسط مسلمانان این منطقه تأکید کرد.

مفتی محمد حضرت گالیاموف نیز در سخنانی که به زبان فارسی ایراد شد، ضمن اشاره به رهنمودهای امام خامنه‌ای شهید، بر این نکته تأکید کرد که تفرقه‌افکنی میان مسلمانان، توطئه دشمنان اسلام است و عاملان آن، مزدور بیگانگان به شمار می‌روند. وی با استناد به سخنان امام خامنه‌ای شهید یادآور شد که کسانی که میان شیعه و سنی اختلاف می‌اندازند، نه شیعه‌اند و نه سنی، بلکه ابزار دست استعمار و ابرقدرت‌ها هستند.

بر اساس بیانات امام خامنه‌ای شهید، امروز در میان اهل سنت و شیعه، دست‌هایی در کار است برای جدا کردن آن‌ها از یکدیگر، و همه این دست‌ها به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام می‌رسد؛ نه دشمنان ایران و نه دشمنان شیعه فقط، بلکه دشمنان اسلام.

وی تأکید کرد که اگر مسلمانان با یکدیگر متحد باشند، عزت بزرگی برای اسلام در دنیا ایجاد خواهد شد.

وی همچنین حدیثی از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمودند: «اگر ایمان به ستاره ثریا آویزان باشد، مردانی از قوم فارس بدان دست خواهند یافت.»

سپس دکتر عارف عبداللهی، ضمن تقدیر و تشکر از دعوت صورت‌گرفته، با اشاره به اهمیت وحدت بین مسلمانان و ضرورت شناخت طراحی دشمن در ایجاد تفرقه، گفت که مردم ایران بیش از ۲۰۰ روز است که در برابر دشمن آمریکایی و صهیونیستی ایستاده‌اند و وحدت بین اقشار مختلف در کشورمان را به‌صورت عملی نشان داده‌اند. وی خواستار نزدیکی بین ملت‌های مسلمان شد تا در برابر دشمنان یکپارچه شوند.

پس از آن، مهندس علیپور، نماینده فرهنگی کشورمان، درباره اهمیت توجه به وحدت و وجود میراث مشترک میان مسلمانان و لزوم نزدیکی هرچه بیشتر بین مردم مسلمان روسیه و ایران سخن گفت و سلام سفیر و ملت ایران را به مردم این منطقه ابلاغ کرد.

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