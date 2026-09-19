سازمان ملل: ۷۸۷ هزار مهاجر از ابتدای سال میلادی از پاکستان به افغانستان بازگشتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) در تازه‌ترین گزارش مشترک خود اعلام کردند که از ابتدای سال جاری میلادی تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶، بیش از ۷۸۷ هزار شهروند افغانستان از پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند.

بر اساس گزارش «به‌روزرسانی شماره ۱۱۱» که ۱۷ سپتامبر منتشر شده، از این تعداد ۵۷۸ هزار نفر به‌صورت خودخواسته یا تحت فشار، ۱۲۸ هزار نفر از طریق برنامه‌های تسهیل‌شده دارندگان کارت ثبتنام (PoR) و بیش از ۸۰ هزار نفر نیز اخراج شده‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون مجموعاً بیش از ۲٫۷ میلیون افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند. در هفته منتهی به ۱۲ سپتامبر، حدود ۵۹۴۲ نفر از مرزهای تورخم، چمن و سایر گذرگاه‌ها وارد افغانستان شده‌اند که نسبت به هفته قبل کاهش ۳۵ درصدی داشته است.

دلیل اصلی بازگشت در میان افغان‌های بدون مدرک و دارندگان کارت ACC، ترس از بازداشت اعلام شده است. مقامات پاکستان از سال گذشته طرح بازگرداندن خارجی‌های غیرقانونی را تشدید کرده‌اند و محدودیت‌ها را به دارندگان کارت‌های رسمی نیز گسترش داده‌اند.

بیشتر بازگشت‌کنندگان از شهرهای کویته، پیشاور و نوشهرا آمده و مقصد اصلی‌شان استان‌های ننگرهار، کابل و قندوز بوده است. سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که ادامه این روند فشار سنگینی بر خدمات عمومی و وضعیت معیشتی در افغانستان وارد کرده است.

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